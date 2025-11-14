Bu akşam Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı yok mu?

Gold Film tarafından hazırlanan ve ilk kez 13 Ekim 2022'de seyirciyle buluşan yapım, dramatik öyküsüyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın oturduğu dizinin senaryosu ise Melis Civelek imzası taşıyor. Yayınlandığı her hafta gündemde kalmayı başaran Kızılcık Şerbeti, 113. bölümünde Show TV ekranlarında büyük ilgi görmüştü. Peki, Bu akşam Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Yayınlanan tanıtımda, cezaevinden tahliye olan Ömer, kendisine ihanet eden Kıvılcım'ı affetmiyor. Nursema'nın doğum günü kutlamasına katılan Demet, Firaz ile yaşadığı yasak aşkı açıklıyor. Aldatıldığınıöğrenen Nursema büyük bir yıkım yaşarken Firaz evi terk ediyor. Doğa, Fatih'i affedemediğini ilk kez itiraf ederken Nilay'ın "Kıyamet kopacak' çığlığı yeni bölümde yaşanacak büyük kaosun habercisi oluyor. Mustafa, Işıl'dan intikam almak isterken teknede Doğa'nın da olduğunu öğreniyor. Aynı sırada teknenin bir gemi ile çarpışma tehlikesi ile karşı karşıya kalması heyecanı zirveye taşıyor. Hafızalardan silinmeyecek yeni bölümüyle Kızılcık Şerbeti bu hafta çok konuşulacak.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

şıl ve Leo'nun öpüşmesini gören Nilay'ın konuşmasını engelleme işi Işıl'a düşer. Onu Mustafa üzerinden korkutup manipüle ederek zaman kazanmaya çalışır. Dergi çekiminde kocasının yanında olan Doğa, ilişkilerinin düzeleceğine dair bir kez daha umutlanacaktır. Nursema eve akşam yemeğine davet ettiği arkadaşının kocasının eski sevgilisi olduğunu bilmese de diğerleri bu işten dolayı çok gerilirler. Asude devreye girme vakti geldiğine kanaat getirerek harekete geçer. Ancak Demet'in hiç de kolay lokma olmadığını kısa sürede anlar. Ömer'in cezaevi günleri devam etmektedir. Kendisinin buraya düşmesine sebep olan karısını affedemez ve onunla görüşmeyi reddeder. Bu arada Kıvılcım, Asil'in de yardımıyla kazanın sorumlusunu ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Nilay dayanamayıp gördüklerini, duyduklarını Mustafa'ya anlatır. Bunun üzerine Mustafa, herşeyden haberi olan Asil'in karşısına dikilir...

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

Farklı değerler ve yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları Doğa ile Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları merkeze alan dizi, dramatik yönüyle dikkat çekiyor. Defne'nin Fatih'e yaklaşma girişimleri Doğa tarafından yanlış anlaşılırken, Işıl'ın yardımıyla gerçekler gün yüzüne çıkar. Beril'in kaçırdığı Sönmez, Kıvılcım ve Ömer tarafından kurtarılır; Beril'in intiharı ise herkesi derinden etkiler. Nilay'ın maruz kaldığı baskılar, Nursema'ya aktarılan sözler ve Leo'nun ortaya çıkışı, iki aile arasında yeni gerilimlere yol açar.

BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ YAYINLANACAK MI?

14 Kasım Cuma Show TV yayın akışı:

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

• Barış Kılıç — Ömer Ünal

• Evrim Alasya — Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu — Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör — Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan — Abdullah Ünal

• Müjde Uzman — Alev Arslan

Yardımcı oyuncular: Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem).