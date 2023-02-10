Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Bugün Kızılcık Şerbeti yok mu, ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı? Yayın akışı!

Show TV'nin beğenilen dizisi Kızılcık Şerbeti bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisi var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Kızılcık Şerbeti yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Kızılcık Şerbeti neden yok? merak etti. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisi bitti mi, final mi? Kızılcık Şerbeti dizisi ara mı verdi? Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Bugün Kızılcık Şerbeti yok mu, ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı? Show TV Yayın Akışı!

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 10 Şubat 2023 Cuma Show TV yayın akışında Kızılcık Şerbeti dizisi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. Show TV'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

10 ŞUBAT 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:30 - Habertürk Ortak Yayın

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 15. Bölümünde; Leman'ın yanılgısı kısa bir sürede ortaya çıksa da bu durum Abdullah ve Alev yakınlaşmasına set vuracaktır. Pembe ise ısrarla bu yanlış anlaşılmanın gerçek olabileceğini öne sürer, ancak Kıvılcım ve Sönmez tarafından ciddi bir şekilde uyarıldığında geri adım atmak zorunda kalır. Umut'un annesinin Nursema'yı gördüğünde verdiği tepki, zaten kırılgan olan Nursema ve Umut birlikteliğine bir düğüm daha atılmasına neden olacaktır. Fatih'in Doğa'yı eve döndürme çabaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu konuda Kıvılcım ile de konuşacak, ancak Kıvılcım olaya dahil olmayacağını açıkça belirtecektir. Metehan'ın annesinin büyük bir sinir krizi geçirerek hastaneye yatışı acı olsa da, uzun yıllardır sonuçlanmayan boşanma davasının nihayet bitmesi Ömer için mucize gibidir. Bu mutlu haberi ilk paylaşacağı kişi tabii ki Kıvılcım olacaktır. Nursema ve Umut birlikteliğini kanıtlamaya baş koyan Nilay sonunda emeline kavuşacaktır. Çocuklarının akıbetini konuşmak üzere buluşan Abdullah, Pembe ve Kıvılcım ise geceyi çok daha büyük bir sürpriz ile kapatacaktır.