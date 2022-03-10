Bu akşam Kırmızı Oda yok mu, neden yok? 10 Mart Kırmızı Oda var mı? Kırmızı Oda bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmıyor?
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TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam Kırmızı Oda yok mu, neden yok? 10 Mart Kırmızı Oda var mı? Kırmızı Oda bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmıyor? merak etti. Peki, Kırmızı Oda bitti mi? Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Bu akşam Kırmızı Oda yok mu, neden yok? 10 Mart Kırmızı Oda var mı? Kırmızı Oda bitti mi, final mi yaptı, neden yayınlanmıyor?
TV 8 Yayın Akışı:
Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyo.
Ana karakterler
Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.
Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.
Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahatsızlığı vardır. Saf ve temiz yürekli biri.