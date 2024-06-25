Bu akşam kimin maçı var? (EURO 2024) Bugünkü EURO 2024 maçları
EURO 2024 grup aşamasında son maçları oynanıyor. Bu akşam C ve D grubu maçları tamamlanacak ve son 16 turuna kalan 4 takım belli olacak. Peki, Bu akşam kimin maçı var? İşte bu akşamki EURO 2024 maçları ve saatleri...
Bu akşam kimin maçı var? EURO 2024 grup aşamasında son maçları oynanıyor. Bu akşam C ve D grubu maçları tamamlanacak ve son 16 turuna kalan 4 takım belli olacak. Peki, Bu akşam kimin maçı var? İşte bu akşamki EURO 2024 maçları ve saatleri haberimizde!
BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?
25 Haziran Salı:
19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)
19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)
22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)
22.00 Danimarka-Sırbistan (Münih Futbol Arena)
EURO 2024 KALAN MAÇLAR
26 Haziran Çarşamba:
19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)
19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)
22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)
22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)