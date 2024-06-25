Bu akşam kimin maçı var? (EURO 2024) Bugünkü EURO 2024 maçları

Bu akşam kimin maçı var? EURO 2024 grup aşamasında son maçları oynanıyor. Bu akşam C ve D grubu maçları tamamlanacak ve son 16 turuna kalan 4 takım belli olacak. Peki, Bu akşam kimin maçı var? İşte bu akşamki EURO 2024 maçları ve saatleri haberimizde!

BU AKŞAM KİMİN MAÇI VAR?

25 Haziran Salı:

19.00 Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat)

19.00 Fransa-Polonya (BVB Stadı)

22.00 İngiltere-Slovenya (Köln Stadı)

22.00 Danimarka-Sırbistan (Münih Futbol Arena)

EURO 2024 KALAN MAÇLAR

26 Haziran Çarşamba:

19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena)

19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart Arena)

22.00 Gürcistan-Portekiz (AufSchalke Arena)

22.00 Çekya-Türkiye (Volkspark)