Bu akşam İçimizdeki Ateş var mı, yok mu, neden yok? 14 Temmuz Bugün İçimizdeki Ateş neden başlamadı, ne zaman başlayacak, saat kaçta?
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Ekranların sevilen dizisi İçimizdeki Ateş bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun akabinde izleyiciler, Bu akşam İçimizdeki Ateş var mı, yok mu, neden yok? 14 Temmuz Bugün İçimizdeki Ateş neden başlamadı, ne zaman başlayacak, saat kaçta? merak etti. Peki, İçimizdeki Ateş saat kaçta başlıyor? İçimizdeki Ateş neden geç başladı? İçimizdeki Ateş bugün yeni bölümü yok mu? İşte detaylar...
İçimizdeki Ateş, Fabrika Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Bu akşam İçimizdeki Ateş var mı, yok mu, neden yok? 14 Temmuz Bugün İçimizdeki Ateş neden başlamadı, ne zaman başlayacak, saat kaçta?
BU AKŞAM İÇİMİZDEKİ ATEŞ VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?
İçimizdeki Ateş dizisi normalde her Perşembe saat 20:00'da başlıyor. Fakat bugün yani 14 Temmuz Perşembe günü dizi biraz geç başlayacak. İçimizdeki Ateş dizisi bugün özetsiz yeni bölümü ile saat 21:45'de ekranlara gelecek.
İÇİMİZDEKİ ATEŞ YENİ BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Dizinin yeni bölümü 21:45 'de ekranlara gelecek.
Twitter paylaşımı şöyle:
""Sen bir şey buldun ve biz bir takımız!"
İçimizdeki Ateş özetsiz yeni bölümüyle bu akşam 21.45'te atv'de!
#İçimizdekiAteş
@atvcomtr"
İÇİMİZDEKİ ATEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bahar ve Mert'in başı belada
Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.
Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.
Hale, TT Holding davası için önemli bir tanık olan Eşref Güner'in nerede olabileceğini çözer ve Ege ile işbirliği yaparak tanığı mahkemeye getirir. Hale, bu hamlesi ile davayı kaybeden Tahsin Tayman'a karşı bir zafer daha kazanmış olur.
TT Holding davasını kazanmanın şerefine, akşam hukuk bürosunun bahçesinde küçük bir parti tertiplenir. Herkes eğlenirken Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli bir mesaj, geceye bomba gibi düşer…
İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCU KADROSU
Burak Sevinç : Doğan Yener
Ceren Benderlioğlu : Tülin Tan
Atakan Hoşgören : Ege Şahin
İpek Filiz Yazıcı : Hale Vural
Gizem Arıkan : Bahar Sayın
Demirhan Demircioğlu : Mert Karaman
Hazım Körmükçü : Tahsin
Gökçe Yanardağ : Nermin Karaman
Burcu Gül Kazbek
Erdem Şanlı : Ceyhun Karaman
Bilgesu Kural : Banu Sayın
Dilara Gül Demiral
Amine Yüsra Şenel
Ali Akkök
Atakan Özkaya
Ferdi Dursun
Sadra Jadid