İçimizdeki Ateş, Fabrika Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz'ün kaleme aldığı Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi. Bu akşam İçimizdeki Ateş var mı, yok mu, neden yok? 14 Temmuz Bugün İçimizdeki Ateş neden başlamadı, ne zaman başlayacak, saat kaçta?

BU AKŞAM İÇİMİZDEKİ ATEŞ VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

İçimizdeki Ateş dizisi normalde her Perşembe saat 20:00'da başlıyor. Fakat bugün yani 14 Temmuz Perşembe günü dizi biraz geç başlayacak. İçimizdeki Ateş dizisi bugün özetsiz yeni bölümü ile saat 21:45'de ekranlara gelecek.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ YENİ BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni bölümü 21:45 'de ekranlara gelecek.

Twitter paylaşımı şöyle:

""Sen bir şey buldun ve biz bir takımız!"

İçimizdeki Ateş özetsiz yeni bölümüyle bu akşam 21.45'te atv'de!

#İçimizdekiAteş

@atvcomtr"

İÇİMİZDEKİ ATEŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar ve Mert'in başı belada

Doğan Yener'e yardım etmek için Erkan Tüzün'ü takip etmeye başlayan Bahar ve Mert, Tüzün'ü evinde ölü bulur. Tam bu sırada polis baskınına uğrayan ikili, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınır.

Doğan Yener'in, Ege'nin hukuk bürosunda kaldığını gördükten sonra ne yapacağı merakla beklenirken; Mert, Doğan Yener'i arar ve başlarının belada olduğunu söyleyip yardım ister.

Hale, TT Holding davası için önemli bir tanık olan Eşref Güner'in nerede olabileceğini çözer ve Ege ile işbirliği yaparak tanığı mahkemeye getirir. Hale, bu hamlesi ile davayı kaybeden Tahsin Tayman'a karşı bir zafer daha kazanmış olur.

TT Holding davasını kazanmanın şerefine, akşam hukuk bürosunun bahçesinde küçük bir parti tertiplenir. Herkes eğlenirken Hale'nin telefonuna Nuran'dan gelen sesli bir mesaj, geceye bomba gibi düşer…

İÇİMİZDEKİ ATEŞ OYUNCU KADROSU

Burak Sevinç : Doğan Yener

Ceren Benderlioğlu : Tülin Tan

Atakan Hoşgören : Ege Şahin

İpek Filiz Yazıcı : Hale Vural

Gizem Arıkan : Bahar Sayın

Demirhan Demircioğlu : Mert Karaman

Hazım Körmükçü : Tahsin

Gökçe Yanardağ : Nermin Karaman

Burcu Gül Kazbek

Erdem Şanlı : Ceyhun Karaman

Bilgesu Kural : Banu Sayın

Dilara Gül Demiral

Amine Yüsra Şenel

Ali Akkök

Atakan Özkaya

Ferdi Dursun

Sadra Jadid