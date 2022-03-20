Bu akşam İbo Show var mı, yok mu? 20 Mart Bugün İbo Show var mı? İbo Show bu hafta var mı? İbo Show hangi kanalda yayınlanıyor?

Bu akşam İbo Show var mı yok mu sorusu İbo Show izleyicileri tarafından merak ediliyor. İbrahim Tatlıses'in sunumunda, konuklarıyla gerçekleştirdiği program büyük bir izleyici kitlesine sahip. Yeni sezonda milyonların özlediği 'İbo Show, 9 yıllık aradan sonra Star TV'de yeniden ekrana geliyor. Peki, Bu akşam İbo Show var mı, yok mu? 20 Mart Bugün İbo Show var mı? İbo Show hangi kanalda yayınlanıyor? İbo Show bu hafta var mı? İşte detaylar haberimizde...

BU AKŞAM İBO SHOW VAR MI?

Bu akşam İbo Show yeni bölüm yayınlanmayacak. Son olarak 13 Mart 2022 tarihinde yine Star TV'de yeni bölümü ile ekrana gelen programın ardından yeni bölümleri merak konusu oldu. İbo Show'un her Pazar Star TV ekranlarında yayınlanacağı açıklanmıştı fakat gününün değiştiği ve Çarşamba gününe alındığı açıklandı. İbo Show yeni bölümü Çarşamba akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

20 Mart Star TV yayın akışı:

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 En Güzel Bölüm

14:15 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

İBO SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİM OLACAK?

Mahmut Tuncer

Latif Doğan

Ceylan

Yağız

Uğur Karakuş

İBO SHOW HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

İbo Show'un her hafta Çarşamba 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanacak.

İBO SHOW BİTTİ Mİ?

İbo Show'un yeni bölümleri artık Çarşamba günleri saat 20.00'da başlayacak. Geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile Star TV'de Pazar akşamı yayınlanmıştı. Fakat yeni bölümü bugün ekrana gelmedi.

İBO SHOW YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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