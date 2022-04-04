Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 4 Nisan Pazartesi Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maçlar sporseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 4, Eredivisie ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maç var? Süper Lig'de günün maçları! Maçlar ertelendi mi? 4 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

04.04.2022 Bugün

18:00

Sepsi - Ac. Clinceni

Romanya Liga 1

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18:30

Skeid - Stabaek

Norveç 1. Ligi

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19:00

Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

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19:00

Plock - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

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19:00

Asane - Start

Norveç 1. Ligi

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19:00

Fredrikstad - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

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19:00

Mjondalen - Kongsvinger

Norveç 1. Ligi

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19:00

Sogndal - Raufoss

Norveç 1. Ligi

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19:30

Verona - Genoa

İtalya Serie A

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20:00

Djurgarden - Degerfors

İsveç Allsvenskan

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20:00

Elfsborg - Mjallby

İsveç Allsvenskan

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20:00

Brage - Örebro

İsveç Superettan

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20:00

Landskrona - Östersunds

İsveç Superettan

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20:00

FC Midtjylland - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

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20:30

M.Başakşehir - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

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20:30

Hatayspor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

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21:00

Jong Ajax - Oss

Hollanda Eerste Divisie

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21:00

Jong AZ - Roda

Hollanda Eerste Divisie

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21:00

Jong PSV - Volendam

Hollanda Eerste Divisie

/

21:00

Jong Utrecht - NAC Breda

Hollanda Eerste Divisie

/

21:00

Cluj - Arges

Romanya Liga 1

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21:00

Al Dhafra - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

/

21:00

Al Urooba - Al Ittihad

BAE Arap Körfez Ligi

/

21:00

Emirates Club - Al Wahda

BAE Arap Körfez Ligi

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21:45

Milan - Bologna

İtalya Serie A

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21:45

Nancy - Ajaccio

Fransa Ligue 2

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21:45

Dublin - Derry City

İrlanda Premier Ligi

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22:00

Crystal Palace - Arsenal

İngiltere Premier Lig

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22:00

Real Sociedad - Espanyol

İspanya La Liga

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22:00

Finn Harps - Drogheda

İrlanda Premier Ligi

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22:00

Leganes - Fuenlabrada

İspanya La Liga 2

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22:15

Porto - Santa Clara

Portekiz Liga NOS

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