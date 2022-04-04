Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 4 Nisan Pazartesi Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?
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Bu akşam maç var mı merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 4 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bugünkü maçlar sporseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 4, Eredivisie ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maç var? Süper Lig'de günün maçları! Maçlar ertelendi mi? 4 Nisan Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
04.04.2022 Bugün
18:00
Sepsi - Ac. Clinceni
Romanya Liga 1
/
18:30
Skeid - Stabaek
Norveç 1. Ligi
/
19:00
Lokomotiv Zagreb - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
/
19:00
Plock - Gornik Zabrze
Polonya Ekstraklasa
/
19:00
Asane - Start
Norveç 1. Ligi
/
19:00
Fredrikstad - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
/
19:00
Mjondalen - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi
/
19:00
Sogndal - Raufoss
Norveç 1. Ligi
/
19:30
Verona - Genoa
İtalya Serie A
/
20:00
Djurgarden - Degerfors
İsveç Allsvenskan
/
20:00
Elfsborg - Mjallby
İsveç Allsvenskan
/
20:00
Brage - Örebro
İsveç Superettan
/
20:00
Landskrona - Östersunds
İsveç Superettan
/
20:00
FC Midtjylland - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
/
20:30
M.Başakşehir - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
/
20:30
Hatayspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
/
21:00
Jong Ajax - Oss
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
Jong AZ - Roda
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
Jong PSV - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
Jong Utrecht - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
/
21:00
Cluj - Arges
Romanya Liga 1
/
21:00
Al Dhafra - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
/
21:00
Al Urooba - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
/
21:00
Emirates Club - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
/
21:45
Milan - Bologna
İtalya Serie A
/
21:45
Nancy - Ajaccio
Fransa Ligue 2
/
21:45
Dublin - Derry City
İrlanda Premier Ligi
/
22:00
Crystal Palace - Arsenal
İngiltere Premier Lig
/
22:00
Real Sociedad - Espanyol
İspanya La Liga
/
22:00
Finn Harps - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
/
22:00
Leganes - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
/
22:15
Porto - Santa Clara
Portekiz Liga NOS