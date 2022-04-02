Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 2 Nisan Cumartesi Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bu akşam maç var mı merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 2 Nisan Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

18:00 | Nice - Rennes | Fransa Ligue 1

19:00 | Lazio - Sassuolo | İtalya Serie A

19:30 | B.Dortmund - Leipzig | Almanya Bundesliga

19:30 | Manchester Utd - Leicester City | İngiltere Premier Lig

19:30 | Celta Vigo - Real Madrid | İspanya La Liga

19:45 | Twente - PSV | Hollanda Eredivisie

20:00 | Lille - Bordeaux | Fransa Ligue 1

20:30 | Samsunspor - Bandırmaspor | Spor Toto 1. Lig

20:30 | Galatasaray - Fatih Karagümrük | Spor Toto Süper Lig

21:45 | Leuven - Antwerp | Belçika Pro League

22:00 | St. Etienne - Marsilya | Fransa Ligue 1

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