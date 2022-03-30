Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 30 Mart Çarşamba Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?
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Bu akşam maç var mı merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 30 Mart Çarşamba bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bugünkü maçlar sporseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maç var? Süper Lig'de günün maçları! Maçlar ertelendi mi? 30 Mart Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
14:00
Eskişehirspor - Akhisarspor
TFF 2. Lig
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14:00
Şanlıurfaspor - Tarsus İY
TFF 2. Lig
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14:00
Sakaryaspor - Diyarbekirspor
TFF 2. Lig
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14:00
Sivas Bld. - İnegölspor
TFF 2. Lig
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14:00
Turgutluspor - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig
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14:00
52 Orduspor - Hacettepe
TFF 3. Lig
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14:00
Yeşilyurt Bld. - Darıca G.Birliği
TFF 3. Lig
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14:00
Yomraspor - Kuşadasıspor
TFF 3. Lig
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14:00
Elazığ Karakoçan - Alanya Kestel
TFF 3. Lig
/
14:00
İskenderunspor - Kızılcabölükspor
TFF 3. Lig
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14:00
Kömürspor - Kırşehir Bld.
TFF 2. Lig
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14:00
Çorum FK - Somaspor
TFF 2. Lig
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19:45
Barcelona - Real Madrid
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
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22:00
PSG - Bayern Münih
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final