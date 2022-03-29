Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 29 Mart Salı Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?
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Bu akşam maç var mı merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 29 Mart Salı bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bugünkü maçlar sporseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maç var? Süper Lig'de günün maçları! Maçlar ertelendi mi? 29 Mart Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
29.03.2022 Bugün
01:00
Botafogo SP - Inter de Limeira
Brezilya Campeonato Paulista
/
01:00
Ituano - Agua Santa
Brezilya Campeonato Paulista
/
13:35
Japonya - Vietnam
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
14:00
Azerbaycan - Letonya
Hazırlık Maçı
/
14:00
Kazakistan - İskoçya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
14:30
İran - Lübnan
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
16:45
BAE - Güney Kore
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
16:45
Suriye - Irak
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
17:00
Galler - Bulgaristan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Malta - Litvanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Slovakya - İspanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
17:00
Sırbistan - Ermenistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
18:00
Hırvatistan - Bulgaristan
Hazırlık Maçı
/
18:00
İsrail - Almanya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
/
19:00
Danimarka - Sırbistan
Hazırlık Maçı
/
19:00
İsviçre - Kosova
Hazırlık Maçı
/
19:00
Umman - Çin
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Nijerya - Gana
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Senegal - Mısır
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
20:00
Norveç - Ermenistan
Hazırlık Maçı
/
21:00
Suudi Arabistan - Avustralya
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
21:45
Belçika - Burkina Faso
Hazırlık Maçı
/
21:45
Hollanda - Almanya
Hazırlık Maçı
/
21:45
İngiltere - Fildişi Sahili
Hazırlık Maçı
/
21:45
İspanya - İzlanda
Hazırlık Maçı
/
21:45
Polonya - İsveç
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
/
21:45
Portekiz - Kuzey Makedonya
2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final
/
21:45
Türkiye - İtalya
Hazırlık Maçı
/
21:45
Çekya - Galler
Hazırlık Maçı
/
22:15
Fransa - Güney Afrika
Hazırlık Maçı
/
22:30
Cezayir - Kamerun
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
22:30
Fas - Demokratik Kongo
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
22:30
Tunus - Mali
2022 Dünya Kupasi Eleme