Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 29 Mart Salı Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maçlar sporseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maç var? Süper Lig'de günün maçları! Maçlar ertelendi mi? 29 Mart Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

29.03.2022 Bugün

01:00

Botafogo SP - Inter de Limeira

Brezilya Campeonato Paulista

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01:00

Ituano - Agua Santa

Brezilya Campeonato Paulista

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13:35

Japonya - Vietnam

2022 Dünya Kupasi Eleme

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14:00

Azerbaycan - Letonya

Hazırlık Maçı

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14:00

Kazakistan - İskoçya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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14:30

İran - Lübnan

2022 Dünya Kupasi Eleme

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16:45

BAE - Güney Kore

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

16:45

Suriye - Irak

2022 Dünya Kupasi Eleme

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17:00

Galler - Bulgaristan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

/

17:00

Malta - Litvanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

/

17:00

Slovakya - İspanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

/

17:00

Sırbistan - Ermenistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

/

18:00

Hırvatistan - Bulgaristan

Hazırlık Maçı

/

18:00

İsrail - Almanya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

/

19:00

Danimarka - Sırbistan

Hazırlık Maçı

/

19:00

İsviçre - Kosova

Hazırlık Maçı

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19:00

Umman - Çin

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

20:00

Nijerya - Gana

2022 Dünya Kupasi Eleme

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20:00

Senegal - Mısır

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

20:00

Norveç - Ermenistan

Hazırlık Maçı

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21:00

Suudi Arabistan - Avustralya

2022 Dünya Kupasi Eleme

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21:45

Belçika - Burkina Faso

Hazırlık Maçı

/

21:45

Hollanda - Almanya

Hazırlık Maçı

/

21:45

İngiltere - Fildişi Sahili

Hazırlık Maçı

/

21:45

İspanya - İzlanda

Hazırlık Maçı

/

21:45

Polonya - İsveç

2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final

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21:45

Portekiz - Kuzey Makedonya

2022 Dünya Kupasi Eleme Play-Off Final

/

21:45

Türkiye - İtalya

Hazırlık Maçı

/

21:45

Çekya - Galler

Hazırlık Maçı

/

22:15

Fransa - Güney Afrika

Hazırlık Maçı

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22:30

Cezayir - Kamerun

2022 Dünya Kupasi Eleme

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22:30

Fas - Demokratik Kongo

2022 Dünya Kupasi Eleme

/

22:30

Tunus - Mali

2022 Dünya Kupasi Eleme

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