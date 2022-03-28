Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 28 Mart Pazartesi Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?
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Bu akşam maç var mı merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılıyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 28 Mart Pazartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...
Bugünkü maçlar sporseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maç var? Süper Lig'de günün maçları! Maçlar ertelendi mi? 28 Mart Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
28.03.2022 Bugün
00:00
Sacramento Republic - FC Tulsa
ABD USL Championship
/
00:05
El Salvador - Kanada
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
02:00
ABD - Panama
2022 Dünya Kupasi Eleme
/
02:05
Honduras - Meksika
2022 Dünya Kupasi Eleme
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02:30
Atlanta United 2 - Charleston
ABD USL Championship
/
02:30
Rio Grande - San Antonio
ABD USL Championship
/
21:00
Karadağ - Yunanistan
Hazırlık Maçı
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21:45
Fransa - Kuzey İrlanda
U21 Hazırlık Maçı
/
22:00
Las Palmas - Leganes
İspanya La Liga 2