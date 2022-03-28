Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 28 Mart Pazartesi Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maçlar sporseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maç var? Süper Lig'de günün maçları! Maçlar ertelendi mi? 28 Mart Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

28.03.2022 Bugün

00:00

Sacramento Republic - FC Tulsa

ABD USL Championship

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00:05

El Salvador - Kanada

2022 Dünya Kupasi Eleme

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02:00

ABD - Panama

2022 Dünya Kupasi Eleme

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02:05

Honduras - Meksika

2022 Dünya Kupasi Eleme

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02:30

Atlanta United 2 - Charleston

ABD USL Championship

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02:30

Rio Grande - San Antonio

ABD USL Championship

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21:00

Karadağ - Yunanistan

Hazırlık Maçı

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21:45

Fransa - Kuzey İrlanda

U21 Hazırlık Maçı

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22:00

Las Palmas - Leganes

İspanya La Liga 2

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