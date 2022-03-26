Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 26 Mart Cumartesi Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bu akşam maç var mı merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 26 Mart Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 | Hırvatistan - Slovenya | Hazırlık Maçı

17:00 | İrlanda - Belçika | Hazırlık Maçı

20:30 | İngiltere - İsviçre | Hazırlık Maçı

21:45 | İspanya - Arnavutluk | Hazırlık Maçı

22:45 | Almanya - İsrail | Hazırlık Maçı

22:45 | Hollanda - Danimarka | Hazırlık Maçı

BU AKŞAM SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

Milli maç arası nedeniyle bu hafta Spor Toto Süper Lig maçları oynanmayacak.

SÜPER LİG'TE 31. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

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