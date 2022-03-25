Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 25 Mart Cuma Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maçlar sporseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maç var? Süper Lig'de günün maçları! Maçlar ertelendi mi? 25 Mart Cuma bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

18:00 Demokratik Kongo – Fas/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

19:00 Kamerun – Cezayir/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

20:00 Mali – Tunus/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

20:00 Norveç – Slovakya/ Hazırlık Maçı

21:00 Malta – Azerbaycan/ Hazırlık Maçı

21:15 Romanya – Yunanistan/ Hazırlık Maçı

22:30 Gana – Nijerya/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

22:30 Mısır – Senegal 2022 Dünya Kupasi Eleme

23:15 Fransa - Fildişi Sahili Hazırlık Maçı

23:30 San Martin - Deportivo Binacional/ Peru Primera-Apertura

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