Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 24 Mart Perşembe Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bugünkü maçlar sporseverler tarafından araştırılmakta. Süper Lig günün maçları neler? La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maç var? Süper Lig'de günün maçları! Maçlar ertelendi mi? 24 Mart Perşembe bugün hangi maçlar var? Bu akşamki maçlar haberimizde.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

12:10 Avustralya – Japonya/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

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14:00 Güney Kore – İran/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

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15:00 Lübnan – Suriye/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

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15:00 Vietnam – Umman/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

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18:00 Çin - Suudi Arabistan/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

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19:00 Sırbistan - Kuzey Makedonya/ UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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19:30 İsrail – Polonya/UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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20:00 Irak – BAE/ 2022 Dünya Kupasi Eleme

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21:30/ Macaristan – Sırbistan/Hazırlık Maçı

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22:45 Portekiz – Türkiye/2022 Dünya Kupasi Eleme

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22:45 Galler – Avusturya/2022 Dünya Kupasi Eleme

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22:45 İsveç – Çekya/2022 Dünya Kupasi Eleme

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22:45 İtalya - Kuzey Makedonya/2022 Dünya Kupasi Eleme

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22:45 Fransa - Faroe Adaları/UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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