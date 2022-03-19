Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI! 19 Mart Cumartesi Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bu akşam maç var mı merak ediliyor. Bugün hangi maçlar var ve bugün kimin maçı var araştırılıyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 Mart Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig maçları ertelendi mi? Bu akşamki maçlar haberimizde...

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 | Napoli - Udinese | İtalya Serie A

17:30 | Hertha Berlin - Hoffenheim | Almanya Bundesliga

17:30 | Stuttgart - Augsburg | Almanya Bundesliga

17:30 | Mainz - Arminia Bielefeld | Almanya Bundesliga

18:00 | Manchester City - Brighton | İngiltere Premier Lig (ERTELENDİ)

18:00 | Norwich City - Chelsea | İngiltere Premier Lig

18:00 | Watford - Everton |İngiltere Premier Lig

18:15 | Elche - Valencia | İspanya La Liga

19:00 | Beşiktaş - Hatayspor | Spor Toto Süper Lig

19:00 | Menemenspor - Boluspor | Spor Toto 1. Lig

20:00 | Inter - Fiorentina | İtalya Serie A

20:30 | Bayern Münih - Union Berlin | Almanya Bundesliga

20:30 | Osasuna - Levante | İspanya La Liga

22:00 | Twente - Zwolle | Hollanda Eredivisie

22:45 | Cagliari - Milan | İtalya Serie A

23:00 | Nantes - Lille | Fransa Ligue 1

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