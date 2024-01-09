Bu akşam hangi maçlar var? 9 OCAK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi kanalda, kimin maçı var?

Sporseverler tarafından bu akşam yayınlanacak maçlar araştırılmaktadır. 9 Ocak Salı günü hangi takımların maçı olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında hangi takımların karşı karşıya geleceği sorgulatılıyor. Merakla beklenen maçların hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Bu akşam hangi maçlar var? Bugün hangi kanalda, kimin maçı var? İşte, 9 OCAK MAÇ TAKVİMİ!

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Pendikspor-Antalyaspor / Saat 17:00 / Trendyol Süper Lig

Alanyaspor-Ankaragücü / Saat 17:00 / Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa-Başakşehir / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig

Ç.Rizespor-Beşiktaş / Saat 20:00 / Trendyol Süper Lig

Fiorentina-Bologna / Saat 23:00 / İtalya Kupası Çeyrek Final