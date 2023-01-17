Bu akşam hangi maçlar var? 17 Ocak 2023 tarihli maç takvimi!
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Futbolu yakından takip eden Futbolseverler, günün maçlarını araştırıyor. Milyonları peşinden sürükleyen dev karşılamalar ne zaman ,sat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak. Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Ocak Salı gününün maç programı ve maçların yayıncı kuruluşları!
Günün maç programı futbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bugünkü maçlar neler? Sorusunun cevabı UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig, Ziraat Türkiye kupası maçları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Ocak Salı gününün maç programı ve maçların yayıncı kuruluşları!
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
- 14:30 Sivasspor – Karacabey Bld Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 17:30 Antalyaspor – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 19:00 Mozambik – Libya Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
- 20:30 Alanyaspor – Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 20:30 Leuven – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner
- 20:30 Leuven – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner
- 21:00 Real Sociedad – Mallorca İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 1
- 22:00 Cezayir – Etiyopya Afrika Uluslar Şampiyonası Bilyoner
- 22:15 TRT Spor Yıldız Joventut Badalona - Frutti Extra Bursaspor (Basketbol)
- 22:45 Standard Liege – Mechelen Belçika Pro League Bilyoner
- 22:45 Westerlo – Genk Belçika Pro League Bilyoner
- 22:45 Standard Liege – Mechelen Belçika Pro League S Sport Plus
- 22:45 Westerlo – Genk Belçika Pro League Bilyonar
- 22:45 Wolverhampton – Liverpool İngiltere FA Cup Tivibu Spor 2
- 23:00 Napoli – Cremonese İtalya Kupası TRT Spor, CBC Sport
- 23:00 Alaves – Sevilla İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3