Bu akşam hangi maç var? 3 Ocak 2023 günün maçları!
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3 Ocak 2023 günün maçları sporseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, Şampiyonlar Ligi, 1. Lig maçlarını takip edenler bu akşam hangi maç var ve 3 Ocak 2023 günün maçları gibi konualrı merak etti. İşte maçlar...
Spor Toto Süper Lig, La Liga, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa ligi karşılaşmaları ise en çok merak edilen karşılaşmalar arasında yer alıyor. Peki, bu akşam hangi maç var? 3 Ocak 2023 günün maçları!
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00 Ümraniyespor – Hatayspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
17:30 OFI Crete – Volos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
18:00 Levadiakos – Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
20:00 Antalyaspor – Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
21:00 Cartagena – Villarreal İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 4
21:00 Espanyol – Celta Vigo İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 2
21:00 La Nucia – Valencia İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3
21:00 Giannina – AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
22:30 Ionikos – Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
22:45 Arsenal – Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:45 Everton – Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
22:45 Leicester City – Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
23:00 Manchester Utd – Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
23:00 Cacereno – Real Madrid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 2
23:00 Ceuta – Elche İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Bilyoner
23:00 Sporting Gijon – Rayo Vallecano İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 4
23:00 Levante – Getafe İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023