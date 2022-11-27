Bu akşam hangi diziler var? TV yayın akışı: 27 Kasım 2022 Pazar akşamı dizileri! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV'de bugün hangi diziler var?

27 Kasım 2022 Pazar TV yayın akışına göre bu akşam tv'de neler var, merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılıyor. Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? sorusuna aratıyor. İşte, 27 Kasım 2022 Pazar akşamı dizileri

Bu akşam tv'de neler var, 27 Kasım 2022 Pazar günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Barbaroslar, Aşkın Yolculuğu, Yargı, Teşkilat yeni bölümü bu akşam var mı? Bugün hangi diziler var? İşte, 27 Kasım 2022 Pazar TV8, Star TV, FOX, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

TV'DE BUGÜN NE VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 27 Kasım 2022 Pazar akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 26 KASIM 2022 PAZAR tarihinde Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Kanal D | Yargı | 20:00

Star Tv | Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 | 20:00

Fox Tv | Tozluyaka | 20:0

Show Tv| Güzel Günler | 20:00

Atv | Kim Milyoner Olmak İster | 20:00

Tv8 | Masterchef Türkiye| 20:00