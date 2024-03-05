BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 5 Mart TV yayın akışı! Bugün hangi diziler yayınlanıyor?

Bugün hangi diziler var ve 5 Mart 2024 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 5 Mart 2024 Salı TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 5 Mart 2024 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 5 Mart 2024 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:

SHOW TV

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Yeni Gelin

KANAL D

06:15 Taş Kağıt Makas

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

23:15 Taş Kağıt Makas

01:45 Gelinim Mutfakta

03:45 Afili Aşk

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Yabani

00:15 Şahane Hayatım

02:45 Bay Yanlış

04:30 Adım Farah

06:00 İnadına Aşk

STAR TV

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)

22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)

01:00 Sakla Beni

04:00 Erkenci Kuş

05:30 Söz

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Ateş Kuşları

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Kuruluş Osman

TV8

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Cevap Ver Türkiye

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Aramızda Kalmasın

TRT 1