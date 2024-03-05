BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 5 Mart TV yayın akışı! Bugün hangi diziler yayınlanıyor?
TV yayın akışına göre 5 Mart 2024 Salı akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak konusu oldu. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri araştırılmakta. Yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında bilgi arayanlar 'Bu akşam televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyorlar. Bugün hangi dizilerin yayınlanacağı ve 5 Mart 2024 Salı günü televizyonda hangi programların olacağı, TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı ile belirlenecek. Bugün hangi diziler var?
Bugün hangi diziler var ve 5 Mart 2024 Salı günü televizyonda neler var, sorularının yanıtı birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu akşam hangi dizi var ve yeni bölümü bu akşam var mı gündeme geliyor. Bugün hangi diziler var araştırılıyor. 5 Mart 2024 Salı TV8, Star TV, NOW, Show TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışında kanallarda yayınlanan dizi, film ve programları listelenmektedir. 5 Mart 2024 Salı akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 5 Mart 2024 Salı tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle:
SHOW TV
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Bahar
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Sandık Kokusu
- 05:30 Yeni Gelin
KANAL D
- 06:15 Taş Kağıt Makas
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 İnci Taneleri
- 23:15 Taş Kağıt Makas
- 01:45 Gelinim Mutfakta
- 03:45 Afili Aşk
NOW TV
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
- 20:00 Yabani
- 00:15 Şahane Hayatım
- 02:45 Bay Yanlış
- 04:30 Adım Farah
- 06:00 İnadına Aşk
STAR TV
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
- 22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet (Yerli Sinema)
- 01:00 Sakla Beni
- 04:00 Erkenci Kuş
- 05:30 Söz
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Ateş Kuşları
- 03:20 Mutfak Bahane
- 05:20 Kuruluş Osman
TV8
- 06:00 Dizi
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Cevap Ver Türkiye
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:00 Aramızda Kalmasın
TRT 1
- İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
- 05:45 İncir Ağacı
- 07:00 Kül Masalı
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:10 Seksenler
- 14:30 Kara Ağaç Destanı
- 17:40 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:20 Kül Masalı
- 04:40 Seksenler
- 06:00 Kapanış