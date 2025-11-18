Bu akşam hangi diziler var? 18 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
18 Kasım 2025 Salı akşamı, televizyon izleyicilerini popüler diziler ve eğlenceli programlar bekliyor. Haftanın stresini atmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 18 Kasım yayın akışları da yayımlandı. Peki, Bu akşam hangi diziler var? 18 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
KANAL D
- Arka Sokaklar: 00:15 - 02:45
- Poyraz Karayel: 02:45 - 04:45
- Üç Kız Kardeş: 04:45 - 07:00
- Öyle Bir Geçer Zaman Ki: 07:00 - 09:00
- Neler Oluyor Hayatta: 09:00 - 11:00 (Canlı)
- Yaprak Dökümü: 11:00 - 14:00
- Gelinim Mutfakta: 14:00 - 16:45
- Uzak Şehir: 16:45 - 19:00
- Kanal D Ana Haber: 19:00 - 20:00
- Gurbetçi Şaban: 20:00 - 23:45
- Zehirli Köpek Balığı: 23:45 - 01:45
STAR TV
- Yüksek Sosyete: 02:30 - 04:00
- Hanım Köylü: 04:00 - 05:30
- Söz: 05:30 - 07:00
- İstanbullu Gelin: 07:00 - 09:30 (Canlı)
- Songül ve Uğur ile Sana Değer: 09:30 - 13:30
- Nur Viral ile Sen İstersen: 13:30 - 16:15
- Söz: 16:15 - 19:00
- Star Haber: 19:00 - 20:00
- Kral Kaybederse: 20:00 - 00:15
SHOW TV
- Bahar: 00:15 - 02:45
- Veliaht: 02:45 - 06:00
- Yeni Gelin: 06:00 - 08:15
- Ela Rumeysa ile Bu Sabah: 08:15 - 10:00 (Canlı)
- Sandık Kokusu: 10:00 - 12:30
- Gelin Evi: 12:30 - 15:00
- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme: 15:00 - 18:45
- Show Ana Haber: 18:45 - 20:00
- Bahar: 20:00 - 00:15