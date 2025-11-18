Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 18 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 18 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
18 Kasım 2025 Salı akşamı, televizyon izleyicilerini popüler diziler ve eğlenceli programlar bekliyor. Haftanın stresini atmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 18 Kasım yayın akışları da yayımlandı. Peki, Bu akşam hangi diziler var? 18 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

18 Kasım 2025 Salı akşamı, televizyon izleyicilerini sevilen diziler ve eğlenceli programlar bekliyor. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 18 Kasım yayın akışlarını inceleyebilir. Hangi kanalda hangi dizi ve programların yer aldığına dair ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANAL D

  • Arka Sokaklar: 00:15 - 02:45
  • Poyraz Karayel: 02:45 - 04:45
  • Üç Kız Kardeş: 04:45 - 07:00
  • Öyle Bir Geçer Zaman Ki: 07:00 - 09:00
  • Neler Oluyor Hayatta: 09:00 - 11:00 (Canlı)
  • Yaprak Dökümü: 11:00 - 14:00
  • Gelinim Mutfakta: 14:00 - 16:45
  • Uzak Şehir: 16:45 - 19:00
  • Kanal D Ana Haber: 19:00 - 20:00
  • Gurbetçi Şaban: 20:00 - 23:45
  • Zehirli Köpek Balığı: 23:45 - 01:45

Bu akşam hangi diziler var? 18 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

STAR TV

  • Yüksek Sosyete: 02:30 - 04:00
  • Hanım Köylü: 04:00 - 05:30
  • Söz: 05:30 - 07:00
  • İstanbullu Gelin: 07:00 - 09:30 (Canlı)
  • Songül ve Uğur ile Sana Değer: 09:30 - 13:30
  • Nur Viral ile Sen İstersen: 13:30 - 16:15
  • Söz: 16:15 - 19:00
  • Star Haber: 19:00 - 20:00
  • Kral Kaybederse: 20:00 - 00:15

Bu akşam hangi diziler var? 18 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

SHOW TV

  • Bahar: 00:15 - 02:45
  • Veliaht: 02:45 - 06:00
  • Yeni Gelin: 06:00 - 08:15
  • Ela Rumeysa ile Bu Sabah: 08:15 - 10:00 (Canlı)
  • Sandık Kokusu: 10:00 - 12:30
  • Gelin Evi: 12:30 - 15:00
  • Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme: 15:00 - 18:45
  • Show Ana Haber: 18:45 - 20:00
  • Bahar: 20:00 - 00:15
