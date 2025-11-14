Bu akşam hangi diziler var? 14 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 07:00 — Kahvaltı Haberleri
- 08:30 — Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 — Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 — atv Gün Ortası
- 14:00 — Mutfak Bahane
- 16:00 — Esra Erol'da
- 19:00 — atv Ana Haber
- 20:00 — Paranormal Cuma
- 22:00 — Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07:00 — Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 — Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 — Yaprak Dökümü
- 14:00 — Gelinim Mutfakta
- 16:45 — Uzak Şehir
- 18:30 — Kanal D Ana Haber
- 20:00 — Arka Sokaklar
NOW TV (FOX TV)
- 07:30 — İlk Bakış
- 08:00 — Çalar Saat
- 10:45 — Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 — Yasak Elma
- 13:30 — En Hamarat Benim
- 16:30 — Sahtekarlar
- 19:00 — Now Ana Haber
- 20:00 — Ben Onun Annesiyim
- 23:45 — Ben Leman
SHOW TV
- 06:00 — Yeni Gelin
- 08:15 — Bu Sabah
- 10:00 — Sandık Kokusu
- 12:30 — Gelin Evi
- 15:00 — Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 — Show Ana Haber
- 20:00 — Kızılcık Şerbeti
STAR TV
- 07:00 — İstanbullu Gelin
- 09:30 — Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 — Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 — Söz
- 19:00 — Star Haber
- 20:00 — Kod 355
- 22:30 — Kod 355
TRT 1
- 06:25 — Kaptan Pengu ve Arkadaşları
- 07:40 — Aslan Hürkuş 3
- 09:25 — Adını Sen Koy
- 10:30 — Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 — Kod Adı Kırlangıç
- 14:30 — Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:45 — Lingo Türkiye
- 19:00 — Ana Haber
- 20:00 — Taşacak Bu Deniz
TV8
- 06:00 — Tuzak
- 07:15 — Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 — Oynat Bakalım
- 09:00 — Gel Konuşalım
- 13:15 — MasterChef Türkiye
- 16:00 — Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 — MasterChef Türkiye