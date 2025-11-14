Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 14 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 14 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
14 Kasım 2025 Cuma akşamı, televizyon izleyicilerini popüler diziler ve eğlenceli programlar bekliyor. Haftanın stresini atmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 14 Kasım yayın akışları yayınlandı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 14 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

14 Kasım 2025 Cuma akşamı, televizyon izleyicileri popüler diziler ve eğlenceli programlarla dolu bir yayın akışıyla ekran başında olacak. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 14 Kasım programlarını takip edebilir. Hangi kanalda hangi dizi ve programların yer aldığına dair tüm detaylar haberin devamında sizleri bekliyor.

ATV

  • 07:00 — Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 — Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 — Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 — atv Gün Ortası
  • 14:00 — Mutfak Bahane
  • 16:00 — Esra Erol'da
  • 19:00 — atv Ana Haber
  • 20:00 — Paranormal Cuma
  • 22:00 — Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07:00 — Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 — Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 — Yaprak Dökümü
  • 14:00 — Gelinim Mutfakta
  • 16:45 — Uzak Şehir
  • 18:30 — Kanal D Ana Haber
  • 20:00 — Arka Sokaklar

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 — İlk Bakış
  • 08:00 — Çalar Saat
  • 10:45 — Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 — Yasak Elma
  • 13:30 — En Hamarat Benim
  • 16:30 — Sahtekarlar
  • 19:00 — Now Ana Haber
  • 20:00 — Ben Onun Annesiyim
  • 23:45 — Ben Leman

SHOW TV

  • 06:00 — Yeni Gelin
  • 08:15 — Bu Sabah
  • 10:00 — Sandık Kokusu
  • 12:30 — Gelin Evi
  • 15:00 — Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 — Show Ana Haber
  • 20:00 — Kızılcık Şerbeti

STAR TV

  • 07:00 — İstanbullu Gelin
  • 09:30 — Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 — Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 — Söz
  • 19:00 — Star Haber
  • 20:00 — Kod 355
  • 22:30 — Kod 355

TRT 1

  • 06:25 — Kaptan Pengu ve Arkadaşları
  • 07:40 — Aslan Hürkuş 3
  • 09:25 — Adını Sen Koy
  • 10:30 — Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 — Kod Adı Kırlangıç
  • 14:30 — Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 17:45 — Lingo Türkiye
  • 19:00 — Ana Haber
  • 20:00 — Taşacak Bu Deniz

TV8

  • 06:00 — Tuzak
  • 07:15 — Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 — Oynat Bakalım
  • 09:00 — Gel Konuşalım
  • 13:15 — MasterChef Türkiye
  • 16:00 — Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 — MasterChef Türkiye
