13 Kasım 2025 Perşembe akşamı, televizyon izleyicilerini birbirinden popüler diziler ve eğlenceli programlar karşılıyor. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 13 Kasım yayın akışları duyuruldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 13 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV Yayın Akışı
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 atv Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 atv Ana Haber
- 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D Yayın Akışı
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Uzak Şehir
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Gurbetçi Şaban
- 22:00 Gurbetçi Şaban
NOW TV (FOX TV) Yayın Akışı
- 07:30 İlk Bakış
- 08:30 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Ben Leman
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:15 Bu Sabah
- 10:00 Sandık Kokusu
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Veliaht
STAR TV Yayın Akışı
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:30 Söz
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Çarpıntı
TRT 1 Yayın Akışı
- 06:00 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
- 07:25 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
- 09:20 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Kod Adı Kırlangıç
- 14:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Öldürme Arzusu
- 22:05 Karanlık Zihinler
TV8 Yayın Akışı
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım
- 13:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye