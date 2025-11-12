Bu akşam hangi diziler var? 12 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, televizyon ekranlarında izleyicileri sevilen diziler ve keyifli programlar bekliyor. Haftanın stresini geride bırakmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 12 Kasım yayın akışları yayınlandı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 12 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 23:20 Kuruluş Osman
KANAL D
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Uzak Şehir
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV)
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Sahtekarlar
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Ben Leman
- 22:30 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:15 Bu Sabah
- 10:00 Sandık Kokusu
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 Söz
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Sahipsizler
TRT 1
- 06:40 Kalk Gidelim
- 09:25 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Kod Adı Kırlangıç
- 14:30 Taşacak Bu Deniz
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Vahşetin Çağrısı
TV8
- 06:00 Tuzak
- 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 Oynat Bakalım
- 09:00 Gel Konuşalım
- 13:15 MasterChef Türkiye
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye