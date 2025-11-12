Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 12 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, televizyon ekranlarında izleyicileri sevilen diziler ve keyifli programlar bekliyor. Haftanın stresini geride bırakmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 12 Kasım yayın akışları yayınlandı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 12 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, televizyon izleyicilerini ekranlarda birbirinden dikkat çekici diziler ve eğlenceli programlar karşılıyor. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 12 Kasım yayın akışını inceleyebilir. Hangi kanalda hangi programın ve dizinin yayınlanacağına dair tüm detaylar haberin devamında sizleri bekliyor.

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Kuruluş Osman
  • 23:20 Kuruluş Osman

KANAL D

  • 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Uzak Şehir
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Sahtekarlar
  • 19:00 Now Ana Haber
  • 20:00 Ben Leman
  • 22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 08:15 Bu Sabah
  • 10:00 Sandık Kokusu
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV

  • 07:00 İstanbullu Gelin
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 Söz
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Sahipsizler

TRT 1

  • 06:40 Kalk Gidelim
  • 09:25 Adını Sen Koy
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Kod Adı Kırlangıç
  • 14:30 Taşacak Bu Deniz
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Vahşetin Çağrısı

TV8

  • 06:00 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 Oynat Bakalım
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 13:15 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
