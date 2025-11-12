Bu akşam hangi diziler var? 12 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, televizyon izleyicilerini ekranlarda birbirinden dikkat çekici diziler ve eğlenceli programlar karşılıyor. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 12 Kasım yayın akışını inceleyebilir. Hangi kanalda hangi programın ve dizinin yayınlanacağına dair tüm detaylar haberin devamında sizleri bekliyor.

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

23:20 Kuruluş Osman

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Sahtekarlar

19:00 Now Ana Haber

20:00 Ben Leman

22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

TRT 1

06:40 Kalk Gidelim

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:30 Taşacak Bu Deniz

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı

TV8