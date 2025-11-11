Bu akşam hangi diziler var? 11 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
11 Kasım 2025 Salı akşamı, televizyon izleyicilerini birbirinden popüler diziler ve eğlenceli programlar karşılıyor. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler için Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 11 Kasım yayın akışları yayınlandı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 11 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Gözleri KaraDeniz
KANAL D
- 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 Gelinim Mutfakta
- 16:45 Uzak Şehir
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Güller ve Günahlar
- 23:15 Arka Sokaklar
NOW TV (FOX TV)
- 07:30 İlk Bakış
- 08:00 Çalar Saat
- 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Kıskanmak
- 19:00 Now Ana Haber
- 20:00 Kıskanmak
- 23:30 Ben Onun Annesiyim
SHOW TV
- 06:00 Yeni Gelin
- 08:15 Bu Sabah
- 10:00 Sandık Kokusu
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
STAR TV
- 07:00 İstanbullu Gelin
- 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 Söz
- 19:00 Star Haber
- 20:00 Kral Kaybederse
TRT 1
- 06:20 Kalk Gidelim
- 09:10 Adını Sen Koy
- 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:25 Teşkilat
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı