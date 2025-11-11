Bu akşam hangi diziler var? 11 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

11 Kasım 2025 Salı akşamı, televizyon izleyicileri için ekranlarda birbirinden ilgi çekici ve dikkat çekici yapımlar yer alıyor. Haftanın yorgunluğunu atmak isteyenler, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışına göz atabilir. Hangi kanalda hangi dizinin ve programın yayınlanacağına dair detaylar haberin devamında sizleri bekliyor.

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

23:15 Arka Sokaklar

NOW TV (FOX TV)

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Now Ana Haber

20:00 Kıskanmak

23:30 Ben Onun Annesiyim

SHOW TV

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:00 Sandık Kokusu

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

STAR TV

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

TRT 1