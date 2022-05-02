Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok? 2 Mayıs Pazartesi bugün Hakim dizisi yok mu, niye yok? Hakim bitti mi, final mi yaptı?
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ATV'nin sevilen dizisi Hakim bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam Hakim yok mu, neden yok? 2 Mayıs Pazartesi bugün Hakim dizisi yok mu, niye yok? Hakim bitti mi, final mi yaptı? Hakim yeni bölüm haftaya mı? Hakim neden ara verdi? Hakim bayram arası mı yaptı? merak etti. İşte detaylar...
Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok? 2 Mayıs Pazartesi bugün Hakim dizisi yok mu, niye yok? Hakim bitti mi, final mi yaptı? Hakim neden ara verdi? Hakim bu hafta yeni bölümü yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...
Hakim her hafta Pazartesi ATV ekranlarına geliyor. Fakat bugün yani 2 Mayıs Pazartesi 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.
Normalde Pazartesi günleri yayınlanacak Hakim dizisi 2 Mayıs Pazartesi yani bugün ATV yayın akışında yer almadı. Dizinin bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"Cevdet ölümün kıyısından dönüyor!
''Sessizce halledecektim ama…''
Yeni bölüm 9 Mayıs Pazartesi 20.00'de atv'de"
Buna göre dizi 9 Mayıs yani haftaya ekranlara gelecek. Bugün yeni bölümü olmayacak.
Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 1 hafta ara veriyor.
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Vanguard (TV'de ilk)
22:20 - Bir Zamanlar Hollywood'da
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Efekan Can - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Başkomiser Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir