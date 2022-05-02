Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok? 2 Mayıs Pazartesi bugün Hakim dizisi yok mu, niye yok? Hakim bitti mi, final mi yaptı? - Haberler

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Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok? 2 Mayıs Pazartesi bugün Hakim dizisi yok mu, niye yok? Hakim bitti mi, final mi yaptı?

Haberler.com - Gündem
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Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok? 2 Mayıs Pazartesi bugün Hakim dizisi yok mu, niye yok? Hakim bitti mi, final mi yaptı?

ATV'nin sevilen dizisi Hakim bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam Hakim yok mu, neden yok? 2 Mayıs Pazartesi bugün Hakim dizisi yok mu, niye yok? Hakim bitti mi, final mi yaptı? Hakim yeni bölüm haftaya mı? Hakim neden ara verdi? Hakim bayram arası mı yaptı? merak etti. İşte detaylar...

Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok? 2 Mayıs Pazartesi bugün Hakim dizisi yok mu, niye yok? Hakim bitti mi, final mi yaptı? Hakim neden ara verdi? Hakim bu hafta yeni bölümü yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...

Hakim her hafta Pazartesi ATV ekranlarına geliyor. Fakat bugün yani 2 Mayıs Pazartesi 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

Normalde Pazartesi günleri yayınlanacak Hakim dizisi 2 Mayıs Pazartesi yani bugün ATV yayın akışında yer almadı. Dizinin bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Cevdet ölümün kıyısından dönüyor!

''Sessizce halledecektim ama…''

Yeni bölüm 9 Mayıs Pazartesi 20.00'de atv'de"

Buna göre dizi 9 Mayıs yani haftaya ekranlara gelecek. Bugün yeni bölümü olmayacak.

Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok? 2 Mayıs Pazartesi bugün Hakim dizisi yok mu, niye yok? Hakim bitti mi, final mi yaptı?

Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 1 hafta ara veriyor.

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Vanguard (TV'de ilk)

22:20 - Bir Zamanlar Hollywood'da

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

Bu akşam Hakim var mı, yok mu, neden yok? 2 Mayıs Pazartesi bugün Hakim dizisi yok mu, niye yok? Hakim bitti mi, final mi yaptı?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Efekan Can - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Başkomiser Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

Haberler.com - Gündem

Hakim dizisi, Atv, Dizi, Gündem, Magazin, Haberler

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