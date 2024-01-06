Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı yeni bölüm (121. Bölüm) yayınlanacak mı? TRT 1 6 OCAK YAYIN AKIŞI!
Gönül Dağı dizisi izleyicileri tarafından Bu akşam Gönül Dağı var mı? Merak edilmekte. 121. Bölümde yaşanacak olan olayları kaçırmak istemeyen izleyiciler araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı yeni bölüm (121. Bölüm) yayınlanacak mı, ne zaman?
Bu akşam Gönül Dağı var mı? Sorusu, Cumartesi gününün gelmesinin ardından araştırma konusu oluyor. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Gönül Dağı dizisi yayınlanacak mı, ne zaman? Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı yeni bölüm (121. Bölüm) araştırmaları devam ediyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı?
BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI?
TRT 1 tarafından sağlanmakta olan yayın akışı programı içerisinde Gönül Dağı dizisi de yer almaktadır. Gönül Dağı dizisi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır. Buna göre Gönül Dağı dizisi bu hafta yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.
TRT 1 6 OCAK CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Beni Böyle Sev
09:05 Kod Adı Kırlangıç
10:15 Hayallerinin Peşinde
11:30 Kendi Düşen Ağlamaz
14:30 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi