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Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı yeni bölüm (121. Bölüm) yayınlanacak mı? TRT 1 6 OCAK YAYIN AKIŞI!

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Gönül Dağı dizisi izleyicileri tarafından Bu akşam Gönül Dağı var mı? Merak edilmekte. 121. Bölümde yaşanacak olan olayları kaçırmak istemeyen izleyiciler araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı yeni bölüm (121. Bölüm) yayınlanacak mı, ne zaman?

Bu akşam Gönül Dağı var mı? Sorusu, Cumartesi gününün gelmesinin ardından araştırma konusu oluyor. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı her Cumartesi izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Gönül Dağı dizisi yayınlanacak mı, ne zaman? Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı yeni bölüm (121. Bölüm) araştırmaları devam ediyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı?

BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI?

TRT 1 tarafından sağlanmakta olan yayın akışı programı içerisinde Gönül Dağı dizisi de yer almaktadır. Gönül Dağı dizisi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanacaktır. Buna göre Gönül Dağı dizisi bu hafta yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Gönül Dağı her Cumartesi saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor.

Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı yeni bölüm (121. Bölüm) yayınlanacak mı? TRT 1 6 OCAK YAYIN AKIŞI!GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TRT 1 6 OCAK CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Beni Böyle Sev

09:05 Kod Adı Kırlangıç

10:15 Hayallerinin Peşinde

11:30 Kendi Düşen Ağlamaz

14:30 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Emir Ceran
Emir Ceran
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