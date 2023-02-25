Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT 1 yayın akışı!
Gündem Haberleri
Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor ve bu nedenle Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? Soruları araştırılıyor. Yeni bölümü heyecanla beklenmekte olan dizinin yeni bölümü internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT 1 yayın akışı!
Bu akşam Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin fragmanını merak edenler Gönül Dağı'nın bu akşamki bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? 25 Şubat TRT 1 yayın akışı!
BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI?
TRT 1 tarafından sağlanmakta olan yayın akışı programı içerisinde Gönül Dağı dizisi de yer almaktadır. Buna göre 25 Şubat Cumartesi günü akşamı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü izleyicileri ile TRT 1 ekranlarında buluşacak.
25 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:15 Al Sancak
02:25 Yürek Çıkmazı
04:45 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
06:30 Vuslat
09:45 Hayallerinin Peşinde
11:00 Yürek Çıkmazı
13:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
16:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi