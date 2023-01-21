Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor ve bu nedenle Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? Soruları araştırılıyor. Yeni bölümü heyecanla beklenmekte olan dizinin yeni bölümü internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı!

Bu akşam Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin fragmanını merak edenler Gönül Dağı'nın bu akşamki bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? 21 Ocak TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI?

TRT 1 tarafından sağlanmakta olan yayın akışı programı içerisinde Gönül Dağı dizisi de yer almaktadır. Buna göre 21 Ocak Cumartesi günü akşamı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü izleyicileri ile TRT 1 ekranlarında buluşacak.

21 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

02:30 Hangimiz Sevmedik

03:50 Seksenler

04:45 Kuklalı Köşk

06:05 Ege'nin Hamsisi

09:25 Hayallerinin Peşinde

09:45 Al Sancak

12:40 Yürek Çıkmazı

15:55 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı