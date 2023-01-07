Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor ve bu nedenle Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? Soruları araştırılıyor. Bu hafta için izleyiciler, Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? Sorularına cevap aramakta. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? 7 Ocak Cumartesi TRT 1 Yayın akışı!

Bu akşam Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin fragmanını merak edenler Gönül Dağı'nın bu akşamki bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? 7 Ocak Cumartesi TRT 1 Yayın akışı!

BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI?

7 Ocak tarihi için TRT 1 kanalı tarafından yayınlanan resmi yayın akışı bilgilerine göre saat 20:00'da ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri ile buluşacak. Yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümünde neler olacağı heyecanla bekleniyor.

7 OCAK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

01:45 Yürek Çıkmazı

04:05 Hangimiz Sevmedik

06:00 Adını Sen Koy

07:25 Ege'nin Hamsisi

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

12:25 Yürek Çıkmazı

15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı