Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? 7 Ocak Cumartesi TRT 1 Yayın akışı!
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Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor ve bu nedenle Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? Soruları araştırılıyor. Bu hafta için izleyiciler, Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? Sorularına cevap aramakta. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? 7 Ocak Cumartesi TRT 1 Yayın akışı!
Bu akşam Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı, 17 Ekim 2020 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin fragmanını merak edenler Gönül Dağı'nın bu akşamki bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu? 7 Ocak Cumartesi TRT 1 Yayın akışı!
BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI?
7 Ocak tarihi için TRT 1 kanalı tarafından yayınlanan resmi yayın akışı bilgilerine göre saat 20:00'da ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı, izleyicileri ile buluşacak. Yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümünde neler olacağı heyecanla bekleniyor.
7 OCAK CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
01:45 Yürek Çıkmazı
04:05 Hangimiz Sevmedik
06:00 Adını Sen Koy
07:25 Ege'nin Hamsisi
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
12:25 Yürek Çıkmazı
15:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı