Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından birçok vatandaş tarafından Bu akşam Gönül Dağı var mı? Merak ediliyor. Depremin gerçekleşmesinden bu yana birçok dizi ve film yayını ertelendi. Bu nedenle Bu akşam Gönül Dağı var mı? Sorusu, dizinin izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu akşam Gönül Dağı dizisi yayınlanacak mı? İşte TRT 1 yayın akışı!

Bu akşam Gönül Dağı var mı? Sorusu, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı var mı? Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin fragmanını merak edenler Gönül Dağı'nın bu akşamki bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı var mı? Bu akşam Gönül Dağı dizisi yayınlanacak mı? İşte TRT 1 yayın akışı!

BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI?

TRT 1 resmi internet sitesinde yer almakta olan 11 Şubat TRT 1 yayın akışı verilerine göre bugün Gönül Dağı dizisi yayınlanmayacak. Programa göre 20:00'da TRT 1 ekranlarında Ana Haber yayınlanacak ve ardından TRT Haber Ortak Yayını ile birlikte depreme dair özel yayınlar gerçekleştirilecek. Henüz dizinin yeni bölümünün izleyicilerle ne zaman buluşacağı da bilinmemektedir.

11 ŞUBAT TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

05:00 TRT Haber Ortak Yayını

20:00 Ana Haber

21:30 TRT Haber Ortak Yayını