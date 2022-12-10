Bu akşam Gönül Dağı var mı? 10 Aralık Gönül Dağı yok mu? TRT 1 Gönül Dağı bugün yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi olan Gönül Dağı'nın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Güçlü kadrosu ve ilgi çekici konusu ile yayınlandığı günden beri ilgiyle takip edilen Bu akşam Gönül Dağı var mı? 10 Aralık Gönül Dağı yok mu? TRT 1 Gönül Dağı bugün yok mu? TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Gönül Dağı ne zaman başlayacak? sorusu gündemde yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisini ekranlara göremeyen seyirciler Bu akşam Gönül Dağı var mı? 10 Aralık Gönül Dağı yok mu? TRT 1 Gönül Dağı bugün yok mu? sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI VAR MI?

Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları yayınlanacak. Dizi için alınan bu karar izleyicileri üzerken, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm yayınlanmayacak.