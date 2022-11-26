TRT 1 Ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı dizisinin bu akşam yayınlanıp, yayınlanmayacağı merak konusu haline geldi. Konuyu merak eden birçok kişi Bu akşam Gönül Dağı dizisi var mı? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı dizisi var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? TRT 1 26 Kasım Yayın akışı!

Bu akşam Gönül Dağı dizisi var mı? Sorusu, dünya kupası maçlarının başlaması nedeniyle birçok kişi tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Sorusu bu nedenle çok araştırılıyor. Peki, Bu akşam Gönül Dağı dizisi var mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? TRT 1 26 Kasım Yayın akışı!

BU AKŞAM GÖNÜL DAĞI DİZİSİ VAR MI?

Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları yayınlanacak. Dizi için alınan bu karar izleyicileri üzerken, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm yayınlanmayacak. 26 Kasım Cumartesi günü TRT 1 yayın akışı ise aşağıdaki gibidir.

26 KASIM CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Kalk Gidelim

10:00 Hayallerin Peşinde

13:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Tunus-Avustralya"

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Polonya-Suudi Arabistan"

18:00 Ana Haber

19:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Fransa Danimarka"

21:00 Kupa Saati

22:00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Arjantin-Meksika"