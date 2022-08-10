Ekranların beğenilen dizisi Gizli Saklı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam Gizli Saklı yok mu, neden yok? 10 Ağustos Çarşamba Gizli Saklı ne zaman başlayacak? Gizli Saklı bitti mi, final mi yaptı? merak etti. Peki, Gizli Saklı dizisi final mi yaptı? Gizli Saklı dizisi bitti mi? Gizli Saklı neden yok? İşte detaylar...

Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Peki bugün, Gizli Saklı yok mu, neden yok? 10 Ağustos Çarşamba Gizli Saklı ne zaman başlayacak? Gizli Saklı bitti mi, final mi yaptı? Gizli Saklı bugün neden yok, ne zaman başlayacak?

GİZLİ SAKLI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Gizli Saklı geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekranlara veda etmişti. Dizi sezon finali değil tamamen final yaptı.

BU AKŞAM GİZLİ SAKLI YOK MU, NEDEN YOK?

Fox TV'nin beğenilen yaz dizilerinden olan Gizli Saklı dizisi geçtiğimiz hafta 3 Ağustos Çarşamba günü final yapmıştı. Dizi final yaptığı için bugün ekranlara gelmedi.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"#GizliSaklı operasyonda mutlu son!"

GİZLİ SAKLI KONUSU NEYDİ?

Dizide Naz karakterini Sinem Ünsal canlandırırken, Pamir Komiser karakterine hayat veriyor. Bir sivil operasyonda birlikte çalışacak olan ikili görev gereği bir çifti canlandırıyorlar. Birbirinden hiç hoşlanmayan ve görev gereği bile olsa bir arada olmak istemeyen ikilinin gizli görevleri bakalım nasıl geçecek. İlk görüşte dalaş, aşka dönüşecek mi?

Polis Akademisi'ni birincilik ile bitiren, görev aşkıyla yanıp tutuşan Naz (Sinem Ünsal) ve sivil görevlerin aranan ismi, başarılı polis memuru Pamir (Halit Özgür Sarı) Türkiye'nin büyük mafya babası olan Tarık Koşuoğlu'nu yakalamak için birlikte çalışmak zorundadır.

Kimseye güvenmeyen ve yakın olmayan Tarık'ın güvenini kazanmak için ona yanaşmak zorunda olan Naz ve Pamir, evli gibi davranarak Tarık'ın karşı evine taşınmak zorundadır. İkisi de görevine aşık birer polis olsalar da karakterleri bir o kadar zıttır. Tarık'ı yakalayıp adalete teslim etmek için birlikte çalışsalar bile yaşadıkları bazı anlaşmazlıklar ikili arasında sorunlara neden olur.

GİZLİ SAKLI OYUNCULARI KİMLER?

Halit Özgür Sarı : Pamir Ulaş/Levent Güneş : 1-8

Sinem Ünsal : Naz Arıca/Yaz Güneş : 1-8

Şebnem Sönmez : Aynur Arıca : 1-8

Şinasi Yurtsever : Namık : 1-8

İdris Nebi Taşkan : Tufan Koşuoğlu : 1-8

Tardu Flordun : Tarık Koşuoğlu : 1-8

Ece Dizdar : Nehir Koşuoğlu : 1-8

Bülent Emrah Parlak : Talat Gültekin : 1-8

Selçuk Borak : Sadullah Yersiz : 1-8

Erşan Utku Ölmez : Numan Akyürek : 1-8

Fulden Akyürek : Günday Akyürek : 1-8

Adin Külçe : Ömer Koşuoğlu : 1-8

Ersel Şibil : Ferdi : 1-8

Emrullah Çakay : Adem : 1-8

Sinan Sicimoğlu : Kadir : 2-8

Sinem Akyol : Zeynep Koşuoğlu : 4-8

Bala Atabek : Çiçek : 5-8