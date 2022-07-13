Gizli Saklı, No Dokuz Productions imzalı, ilk bölümü 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan Türk yapımı polisiye ve romantik komedi türündeki televizyon dizisi. Bu akşam Gizli Saklı var mı, yok mu, neden yok? 13 Temmuz Gizli Saklı yeni bölüm yok mu? Gizli Saklı final mi yaptı, bitti mi?

GİZLİ SAKLI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü 20 Temmuz Çarşamba günü yayınlanacak. Bayram dolayısıyla dizinin yeni bölümünün yayınlanmadığı düşünülüyor. Bugün tekrar bölümüyle ekranlara gelecek.

13 TEMMUZ FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

20:00 - GİZLİ SAKLI (TEKRAR)

22:45 - TOZLUYAKA (TEKRAR)

GİZLİ SAKLI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gizli Saklı dizisinin yeni bölümü 20 Temmuz Çarşamba günü Fox TV'de yayınlanacak.

GİZLİ SAKLI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 hafta ara verdi. Haftaya yeni bölüm ekranlarda olacak.

GİZLİ SAKLI KONUSU NE?

Dizide Naz karakterini Sinem Ünsal canlandırırken, Pamir Komiser karakterine hayat veriyor. Bir sivil operasyonda birlikte çalışacak olan ikili görev gereği bir çifti canlandırıyorlar. Birbirinden hiç hoşlanmayan ve görev gereği bile olsa bir arada olmak istemeyen ikilinin gizli görevleri bakalım nasıl geçecek. İlk görüşte dalaş, aşka dönüşecek mi?

Polis Akademisi'ni birincilik ile bitiren, görev aşkıyla yanıp tutuşan Naz (Sinem Ünsal) ve sivil görevlerin aranan ismi, başarılı polis memuru Pamir (Halit Özgür Sarı) Türkiye'nin büyük mafya babası olan Tarık Koşuoğlu'nu yakalamak için birlikte çalışmak zorundadır.

Kimseye güvenmeyen ve yakın olmayan Tarık'ın güvenini kazanmak için ona yanaşmak zorunda olan Naz ve Pamir, evli gibi davranarak Tarık'ın karşı evine taşınmak zorundadır. İkisi de görevine aşık birer polis olsalar da karakterleri bir o kadar zıttır. Tarık'ı yakalayıp adalete teslim etmek için birlikte çalışsalar bile yaşadıkları bazı anlaşmazlıklar ikili arasında sorunlara neden olur.

GİZLİ SAKLI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Halit Özgür Sarı : Pamir Ulaş/Levent Güneş : 1-

Sinem Ünsal : Naz Arıca/Yaz Güneş : 1-

Şebnem Sönmez : Aynur Arıca : 1-

Şinasi Yurtsever : Namık : 1-

İdris Nebi Taşkan : Tufan Koşuoğlu : 1-

Tardu Flordun : Tarık Koşuoğlu : 1-

Ece Dizdar : Nehir Koşuoğlu : 1-

Bülent Emrah Parlak : Talat Gültekin : 1-

Selçuk Borak : Sadullah Yersiz : 1-

Erşan Utku Ölmez : Numan Akyürek : 1-

Fulden Akyürek : Günday Akyürek : 1-

Adin Külçe : Ömer Koşuoğlu : 1-

Ersel Şibil : Ferdi : 1-

Emrullah Çakay : Adem Koşuoğlu : 1-

Sinan Sicimoğlu : Kadir : 2-

Sinem Akyol : Zeynep Koşuoğlu : 4-

Bala Atabek : Çiçek : 5-