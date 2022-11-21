Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Bugün B grubunun güçlü iki takımı karşılaşacak. Birçok futbol severin heyecanla beklediği ABD-Galler maçı bugün oynanacak. Maç TRT 1'de olmayacak. Peki, Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, yok mu, neden yok, hangi kanalda? 21 Kasım ABD-Galler maçı neden yok, hangi kanalda, TRT Spor'da mı? İşte detaylar...

Bugün Dünya Kupası maçını izlemek isteyenler TRT 1'de yayın akışında maçı göremedi. Bunun ardından, Bu akşam Dünya Kupası maçı var mı, yok mu, neden yok, hangi kanalda? 21 Kasım ABD-Galler maçı neden yok, hangi kanalda, TRT Spor'da mı? merak edildi. Peki, bugün Dünya Kupası B grubu maçı hangi kanalda, TRT 1'de değil mi? TRT 1'de neden maç yok? TRT 1'de saat 10'da maç olmayacak mı? İşte ayrıntılar...

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI, YOK MU, TRT 1'DE NEDEN YOK?

Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanıyor. Bugün toplam 3 maç oynanacaktı ve ilk 2 maç TRT 1'de yayınlandı. Son maç ise yani ABD-Galler maçı ise bugün saat 22:00 'da başlayacağı için TRT 1'de değil TRT Spor'da yayınlanacak. TRT 1'de dizi olduğu için maç yan kanal olan TRT Spor'da ekranlara gelecek.

İngiltere-İran maçı : TRT 1'de (saat 16:00)

TRT 1'de (saat 16:00) Senegal-Hollanda maçı : TRT 1'de (saat 19:00)

TRT 1'de (saat 19:00) ABD-Galler maçı : TRT Spor'da (saat 22:00)

ABD-GALLER MAÇI TRT 1'DE Mİ TRT SPOR'DA MI?

Maç TRT Spor'da yayınlanacak. TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu dizisi olduğundan dolayı bu maç TRT Spor'da ekranlara gelecek.

TRT SPOR CANLI İZLE!

TRT 1 21 KASIM PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

16:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İngiltere-İran"

18:00 - Ana Haber

18:55 - İddiaların Aksine

19:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Senegal-Hollanda"

21:00 - Alparslan: Büyük Selçuklu

23:50 - Yürek Çıkmazı

TRT SPOR 21 KASIM YAYIN AKIŞI