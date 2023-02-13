Bu akşam diziler var mı? Bu akşam TV'de ne var? Kanallar ne zaman normal yayına dönecek? Diziler ne zaman başlayacak?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 31 bin 643'e yükselirken ülkemizde zor günler yaşanmaya devam ediyor. Meydana gelen facia sebebiyle televizyon kanallarında diziler yayınlanmıyor. Peki, Bu akşam diziler var mı? Kanallar ne zaman normal yayına dönecek? Diziler ne zaman başlayacak?

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Ülkemizi vuran büyük yıkım sebebiyle televizyon kanallarında dizilerin ve programların yayın yapmaması üzerine vatandaşlar Bu akşam diziler var mı? Kanallar ne zaman normal yayına dönecek? Diziler ne zaman başlayacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

BU AKŞAM DİZİLER VAR MI?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle televizyon kanallarında dizi ve program yayını yapılmıyor. Diziler 13 Şubat günü de yayınlanmayacak. Dizi ve programların ne zaman yayınlanmaya başlayacağı hakkında henüz belirli bir tarih bulunmuyor.