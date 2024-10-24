Bu akşam dizi var mı, yok mu?

24 Ekim 2024 televizyonda bu akşam hangi diziler yayınlanacak, tüm kanallarda TV'de neler var, merak edildi. Peki, Bu akşam dizi var mı, yok mu?

BU AKŞAM DİZİ VAR MI, YOK MU?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Siyah Kalp (Tekrar)

00:15 Kalpazan

02:30 Kızılcık Şerbeti

05:00 Siyah Kalp

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Bizi Birleştiren Hayat

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri (Tekrar)

00:15 Yerli Dizi

02:00 Güllerin Savaşı

04:30 Poyraz Karayel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.55 Teşkilat

09.15 Kod Adı Kırlangıç

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.15 Gönül Dağı

17.40 Lingo Türkiye

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı

22.00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.40 Lingo Türkiye

03.40 Gönül Dağı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)

23.45 Gizli Bahçe

02.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

05.00 Kefaret

06.00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı

11:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

02:30 Aramızda Kalmasın

04:30 Gazete Magazin

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Karadut

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı (Tekrar)

23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Ateş Kuşları

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 Güzel Köylü

02:30 Baba Ocağı

04:30 Söz