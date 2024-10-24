Bu akşam dizi var mı, yok mu?
TV yayın akışı izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Televizyonda bugün diziler ve filmlerin yanı sıra eğlence ve yarışma programları da izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Bu akşam dizi var mı, yok mu?
24 Ekim 2024 televizyonda bu akşam hangi diziler yayınlanacak, tüm kanallarda TV'de neler var, merak edildi. Peki, Bu akşam dizi var mı, yok mu?
BU AKŞAM DİZİ VAR MI, YOK MU?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Siyah Kalp
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Siyah Kalp (Tekrar)
00:15 Kalpazan
02:30 Kızılcık Şerbeti
05:00 Siyah Kalp
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri (Tekrar)
00:15 Yerli Dizi
02:00 Güllerin Savaşı
04:30 Poyraz Karayel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.55 Teşkilat
09.15 Kod Adı Kırlangıç
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Gönül Dağı
17.40 Lingo Türkiye
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Celje-Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi Maçı
22.00 Fenerbahçe-Manchester United | UEFA Avrupa Ligi Maçı
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.40 Lingo Türkiye
03.40 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Hudutsuz Sevda
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)
23.45 Gizli Bahçe
02.30 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
05.00 Kefaret
06.00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
02:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Karadut
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı (Tekrar)
23:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Ateş Kuşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:15 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Güzel Köylü
02:30 Baba Ocağı
04:30 Söz