Bu akşam deprem yardım programı var mı (TEK YÜREK TÜRKİYE)?
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün akşam 213 televizyonun katılımıyla "Türkiye Tek Yürek" kampanyası gerçekleşti. Yardım gecesinde 115 milyar TL'yi aşkın bağış toplandı. Peki, bu akşam deprem yardım programı var mı?
Tek Yürek bağış yapanlar listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarının sarılması için "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan kampanyaya yüz binlerce kişi bağış yapıldı. Peki, bu akşam deprem yardım programı var mı?
BU AKŞAM DEPREM YARDIM PROGRAMI VAR MI?
TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına rekor bağış yapıldı. Yaklaşık 8 saat süren program boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi.
Yayının tekrar ne zaman yapılacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.