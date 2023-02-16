Bu akşam deprem yardım programı var mı (TEK YÜREK TÜRKİYE)?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün akşam 213 televizyonun katılımıyla "Türkiye Tek Yürek" kampanyası gerçekleşti. Yardım gecesinde 115 milyar TL'yi aşkın bağış toplandı. Peki, bu akşam deprem yardım programı var mı?

Tek Yürek bağış yapanlar listesi! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremin yaralarının sarılması için "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlendi. KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan kampanyaya yüz binlerce kişi bağış yapıldı. Peki, bu akşam deprem yardım programı var mı?

BU AKŞAM DEPREM YARDIM PROGRAMI VAR MI?