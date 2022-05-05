Bu akşam Camdaki Kız var mı, yok mu, neden yok? 5 Mayıs Perşembe Camdaki Kız neden yok? Camdaki Kız bitti mi, final mi oldu? Yeni bölüm haftaya mı?

Camdaki Kız, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı, psikoloji ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Camdaki Kız var mı, yok mu, neden yok? 5 Mayıs Perşembe bugün Camdaki Kız yok mu, niye yok? Camdaki Kız bitti mi, final mi yaptı? Camdaki Kız neden ara verdi? Camdaki Kız bu hafta yeni bölümü yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe Kanal D ekranlarına geliyor. Fakat bugün yani 5 Mayıs Perşembe 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor. Dizi bugün Kanal D'nin yayın akışında yer almadı.

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Normalde Perşembe günleri yayınlanan Camdaki Kız 5 Mayıs Perşembe yani bugün Kanal D yayın akışında yer almadı. Dizinin bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. Twitter'dan yeni bölümün haftaya olacağı duyurusu yapıldı. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım:

"BİLGİLENDİRME

Camdaki Kız yeni bölümüyle 12 Mayıs Perşembe akşamı

@KanalD'de.

#CamdakiKız bir @OGMPictures yapımıdır."

Buna göre dizi haftaya 12 Mayıs tarihinde ekranlara gelecektir.

CAMDAKİ KIZ FİNAL Mİ YAPTI? BİTTİ Mİ?

Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 1 hafta ara veriyor.

5 MAYIS 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Belalı Tanık

22:30 - Belalı Tanık

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

(2. sezon)

Nalan ve Sedat artık evlenmişlerdir. Fakat Nalan hâlâ korkudan Sedat'a yaklaşamamaktadır. Bunu bilen Feride Hanım Nalan'ı hergün yapması gerekeni yapmadığı konusunda sıkıştırır. Nalan çok dener ama bir türlü başaramaz. Hep kendini geri çeker. Bu arada Sedat ve Cana'nın ilişkileri hâlâ devam etmektedir. Cana, Nalan hakkında yalan bir haber yaptırır ve hem Nalan'ı hemde Koroğlu ailesini karalamaya çalışır. Bunu yaparken kendini ve yasak ilişkilerini ele verir. Kocası Alp Cana'ya Sedat'tan gelen mesajları görünce Cana'yı evden kovar. Ama Cana ne yapıp ne edip tekrar onu kandırmayı başarır. Rafet Bey ise tüm bu olanların etkisiyle otelde kalp krizi geçirir. Yüzünü ilk kez o zaman gördüğümüz Hayri, Rafet Bey'in hayatını kurtarınca onun gözüne girer ve Koroğlu malikanesinde şoför olarak işe girer. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Nalan, tüm korkularını bir kenara bırakıp nihayet Sedat ile yakınlaşmayı başarır. Ama Rafet Bey'in aldığı karar, Nalan'ın mutluluğuna gölge düşürür. Çünkü Rafet Bey, şirketin başkanlığından istifa edeceğini ve yerine üç çocuğundan en hakedeni geçireceğini söyleyerek bütün evi karıştırır. Sedat da Selen ve Muzo gibi bu koltuğu çok istemektedir. Bu isteği uğruna babasının asla kabul edemeyeceği bir şey yapınca Rafet Bey onu evlatlıktan reddeder ve başkanlıktan istifa etmeyeceğini söyler. Sedat'ın yaptığı şey, Rafet Bey'in nefret ettiği eniştesi Cavit'ten yardım almasıdır. Sedat reddedilmeyi hazmedemez ve evi terk eder. Artık aklında burada kalmak kesinlikle yoktur. Bu Cavit Bey ile konuşup bütün hisselerini ona satmak istediğini söyler. Cavit Bey kabul edince Sedat Cana'ya yurt dışında kaçmayı teklif eder. Cana bu sefer paralarının olduğunu duyunca kabul eder. Sedat Nalan'a boşanmak istediğini söyler ve Feride Hanım bunu duyup, Nalan gittikten sonra Sedat'ı sertçe uyarır. Ancak Sedat ona kulak asmaz. Cavit Bey, Sedat ile Cana gidecekken son anda hisseleri satın almaktan vazgeçer. Sedat havaalanında parasız kalır. Birden karşısında Nalan'ı bulunca, başka çaresi olmadığı için onunla birlikte eve döner. Muzo, Nalan'dan duyduklarından sonra kendine sahte bir sevgili bulur. Bulduğu kız bir hayat kadını olan Melisa'dır. Nalan, Sedat, Muzo ve Melisa birlikte yemeğe gidince Sedat, Melisa ile geçmişte bir ilişki yaşadığı hatırlar ve panik olur. Ancak Melisa hiç bir şey bilmiyormuş gibi yapınca Sedat da aynısını yapar. Ama Melisa, Sedat ile olduğu gecenin görüntülerini kaydetmiştir ve Sedat onu tehdit etmeye kalkınca bunu Sedat'a söyler. Sedat bunu suyunca yine Cavit Bey'den yardım ister. Ancak Cavit Bey, Nalan'ın bu görüntüleri görmesine engel olamaz. Nalan gördüklerinden sonra evi terk eder. Bunu duyan Muzo şaşırır ve nedenini öğrenmek için onunla buluşmayı teklif eder. Nalan Muzo'ya niçin evi terk ettiğini söyleyince, Muzo Melisa ile olan bu sahte ilişkisini bitirir. Feride Hanım Nalan'ın evi terk ettiğini öğrenince onun kaldığı, arkadaşı olan Billur'un evine gider ve onu evine ve Sedat'a geri dönmesi için ikna eder. Ayrıca ikisi de Nalan'ın hamile olup olmadığından şüphelenmektedir. Nalan, biraz da bu şüphe sayesinde Sedat'a geri döner. Cana, önce Sedat'a çok kızsa da, sonradan yine bir araya gelirler. Alp bunu yine öğrenince bu sefer çocuklarını alıp Cana'dan habersiz evden gider. Cana sinirden ne yapacağını bilemez halde Koroğlu malikanesine gider. Rafet Bey'den yardım ister ve onu üstü kapalı tehdit eder. Ama Rafet Bey onun tuzağına düşmez ve Cana'yı evden gönderir. Cana, önce Alp'ten, sonra Rafet Bey'den, sonra da Feride Hanım'dan yediği darbelerle iyice dengesizleşir. Son çaresi olarak yıllardır görüşmediği babasını arar. Nalan test yaptırır ve sonuç pozitif çıkar. Bu haberle Sedat, Nalan ve Feride Hanım sevinirken, Muzo ve Hayri kahrolurlar. Sedat bu haberle mutlu olsa da, Cana ile görüşmeyi bırakmaz. Ve Nalan ile doktora gidecekleri gün ona yalan söyleyip Cana ile buluşur. Cana ona, Feride Hanım'ın onu evinin bodrumuna kapattığını ve ona korkunç şeyler yaptırdığını söyler. Bir süre görüşmemeleri gerektiğini de ekler. İkisi de korkuyla konuşurlarken aniden karşılarında Nalan'ı bulurlar. Nalan Sedat'ı eve gönderip Cana ile baş başa konuşur ve ona bir daha asla karşılarına çıkmamasını çok sert bir dille söyler. Nalan Cana'nın yanından ayrılıp eve gider ve Sedat'ı da aynı şekilde ikaz eder. Ona bunun son şansı olduğunu söyler. Alp, Cana'nın babasını aradığını öğrenince çok öfkelenir. O öfkeyle Nalan'ı arar ve buluşmayı teklif eder. Ona çok önemli bir şey söyleyeceğini söyler. Nalan kabul eder ve bir restoranda buluşurlar. Alp, Nalan'ın karşısına geçer ve ona, Sedat ve Cana'nın ilişkisinin hâlâ devam ettiği söyler. Nalan duyduklarıyla şok içerisinde kalır. Ancak şoku atlattıktan sonra Alp'e inanmaz. Alp onu ikna etmeye çalışsa da dinlemez ve restorandan çıkar. Nalan ona inanmasa içinde büyük bir şüphe vardır. Bu şüphenin etkisiyle Sedat ile büyük bir kavga ederler ederler ancak Sedat, bunun yıllar önce olmuş bitmiş bir şey olduğu konusunda Nalan'ı ikna eder. Nalan ikna olmuş gibi görünse de Sedat'a kırgındır. Sedat ise, yalanlarını ortaya çıkaran ve herşeyi bozan Alp'e çok öfkelidir ve bu öfkeyi, Levent ile birlikte bir gece onu döverek çıkarır. Ona tehditler savurup giderler. Bu arada Nalan, zor zamanında çok yanında olan Hayri ile yakınlaşmıştır. Sedat, Nalan ve Hayri beraber Belgrad Ormanı'na giderler. Dolaşırlarken birden Alp'in tuttuğu adamlarla karşılaşırlar ve çok büyük bir kavgaya tutuşurlar. Nalan korkuyla ve endişeyle kenarda dururken, karnında bir ağrı hisseder ve kıvranmaya başlar. Hayri ve Sedat Nalan'ı apar topar hastaneye götürürler. Hastanede doktor beklerlerken Nalan'dan kan gelir.

CAMDAKİ KIZ OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Hayri Ersoy (Cihangir Ceyhan): Koroğlu Holding'te housekeeping olarak çalışmaktadır. Rafet'in yeni şoförüdür. Nalan'a aşıktır.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğudur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.

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