Televizyon kanallarında yayınlanmakta olan diziler ve programlarda zaman zaman aksamalar olabiliyor ve bu nedenle bu akşam Camdaki Kız var mı? Sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, bu akşam Camdaki Kız var mı? Camdaki Kız bu akşam yayınlanacak mı? 26 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı!

Bu akşam Camdaki Kız var mı? Sorusu, bugün Kanal D yayın akışı içerisinde Camdaki Kız dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etmekte olan izleyiciler tarafından araştırılmakta. Bu akşam Camdaki Kız var mı? Sorusunu merak eden izleyiciler için bu haberimiz içerisinde 26 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışını paylaştık. Peki, bu akşam Camdaki Kız var mı? Camdaki Kız bu akşam yayınlanacak mı? 26 Ocak Perşembe Kanal D yayın akışı!

BU AKŞAM CAMDAKİ KIZ VAR MI?

Bu akşam kanal D resmi internet sitesinde yer almakta olan program yayın akışına göre Kanal D ekranlarında Camdaki Kız dizisi yer alacak. Buna göre saat 20:00'da Camdaki Kız dizisi yeni bölümü ile birlikte Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

26 OCAK PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız