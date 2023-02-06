Bu akşam Bir Küçük Gün Işığı var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Bir Küçük Gün Işığı bugün yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı?
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Bir Küçük Gün Işığı dizisi var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Bir Küçük Gün Işığı yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Bir Küçük Gün Işığı neden yok? merak etti. Peki, Bir Küçük Gün Işığı dizisi bitti mi, final mi? Bir Küçük Gün Işığı dizisi ara mı verdi? Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...
Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Bu akşam Bir Küçük Gün Işığı var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Bir Küçük Gün Işığı bugün yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Bir Küçük Gün Işığı neden yok?
Bugün 6 Şubat 2023 ATV yayın akışında Bir Küçük Gün Işığı dizisi yer almadı. Dizi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle yayınlanmayacağı tahmin edilmektedir. Dizinin yeni bölümünün bu hafta değil haftaya yayınlanacağı tahmin ediliyor.
- 19:00 - Ana Haber
- 21:00 - A Haber Deprem Özel
Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.
Elif'in dünyası alt üst oluyor
"Kalbinin Sesini Dinle"
Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar. Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir. Cemil, Dila'ya, Güneş'in velayetini alacağına dair söz verir. Ama önce Ümran'ı, Fırat'ın gözünden düşürmesi gerekiyordur. Ümran ise Cemil'in avukata verdiği itirafı ele geçirmiştir. Ümran, Cemil'i köşeye sıkıştırdığı anda Cemil hiç beklemediği bir hamle yapar. Elif, sonunda patronuyla tanışır. Feraye, Elif'in yeni patronudur ve Elif'in dünyasını altüst edecek bir karşılaşma hazırlamıştır.
Seray Kaya - Elif Kara
Berk Oktay - Fırat Ayaz
Esra Dermancıoğlu - Ümran Ayaz
Tuğçe Açıkgöz - Dila Ayaz
Şeyma Korkmaz - Sude
Azra Aksu - Güneş Kara
Yılmaz Bayraktar - Yılmaz
Güneş Hayat - Mehveş
Eda Özerkan - Feraye
Beran Kotan - Alper
Gizem Ünsal - Fulya Bilgin
Yiğit Yapıcı - Hakan Kara
Cansu Senem - Zerrin Yalman
Nail Kırmızıgül - Cemil Ayaz
Melis Gürhan - Yasemin
Tuna Arman - Lamia
Altan Erkekli - Eşref