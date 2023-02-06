ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Bir Küçük Gün Işığı dizisi var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Bir Küçük Gün Işığı yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Bir Küçük Gün Işığı neden yok? merak etti. Peki, Bir Küçük Gün Işığı dizisi bitti mi, final mi? Bir Küçük Gün Işığı dizisi ara mı verdi? Bir Küçük Gün Işığı dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Bir Küçük Gün Işığı canlı izle! ATV Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm canlı izle! Bir Küçük Gün Işığı son bölümde neler oldu? ATV 6 Şubat canlı izle!

Bir Küçük Gün Işığı, NG Medya imzalı, ilk bölümü 5 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ın kaleme aldığı, başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Bu akşam Bir Küçük Gün Işığı var mı, yok mu, neden yok? 6 Şubat 2023 Bir Küçük Gün Işığı bugün yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Bir Küçük Gün Işığı neden yok?

BUGÜN BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 6 Şubat 2023 ATV yayın akışında Bir Küçük Gün Işığı dizisi yer almadı. Dizi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bir Küçük Gün Işığı dizisinin Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük deprem sebebiyle yayınlanmayacağı tahmin edilmektedir. Dizinin yeni bölümünün bu hafta değil haftaya yayınlanacağı tahmin ediliyor.

6 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

21:00 - A Haber Deprem Özel

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elif'in dünyası alt üst oluyor

"Kalbinin Sesini Dinle"

Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar. Fırat, Elif'e, Feraye'yle aralarında bir şey olmadığını anlatmaya çalışırken Elif umursamaz görünür ama içten içe kıskançlıktan delirir. Cemil, Dila'ya, Güneş'in velayetini alacağına dair söz verir. Ama önce Ümran'ı, Fırat'ın gözünden düşürmesi gerekiyordur. Ümran ise Cemil'in avukata verdiği itirafı ele geçirmiştir. Ümran, Cemil'i köşeye sıkıştırdığı anda Cemil hiç beklemediği bir hamle yapar. Elif, sonunda patronuyla tanışır. Feraye, Elif'in yeni patronudur ve Elif'in dünyasını altüst edecek bir karşılaşma hazırlamıştır.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCULARI KİMLER?

Seray Kaya - Elif Kara

Berk Oktay - Fırat Ayaz

Esra Dermancıoğlu - Ümran Ayaz

Tuğçe Açıkgöz - Dila Ayaz

Şeyma Korkmaz - Sude

Azra Aksu - Güneş Kara

Yılmaz Bayraktar - Yılmaz

Güneş Hayat - Mehveş

Eda Özerkan - Feraye

Beran Kotan - Alper

Gizem Ünsal - Fulya Bilgin

Yiğit Yapıcı - Hakan Kara

Cansu Senem - Zerrin Yalman

Nail Kırmızıgül - Cemil Ayaz

Melis Gürhan - Yasemin

Tuna Arman - Lamia

Altan Erkekli - Eşref