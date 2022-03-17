Bu akşam Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 17 Mart Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar bitti mi, final mi oldu?
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TRT 1'in sevilen dizisi Barbaroslar Akdenizin Kılıcı bugün yeni bölümüyle yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Bu akşam Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 17 Mart Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar bitti mi, final mi oldu? merak etti. Peki, Barbaroslar bugün yok mu? Barbaroslar bitti mi, neden yok? Barbaroslar 1 hafta ara mı verdi? İşte bilgiler...
AKDENİZ, MERSİN (Haberler.com) - Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 17 Mart Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar bitti mi, final mi oldu?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor. Fakat dizinin yeni bölümü bugün değil haftaya yayınlanacak.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün TRT 1 yayın akışında yer almadı. Bugün TRT 1'de saat 20:00'da "Berat Kandili Özel" programı ekranlarda olacak. Ardından saat 22:00 'da Barbaroslar dizisinin eski bölümü yayınlanacak. Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni bölümü bugün yok, yeni bölüm haftaya 24 Mart'ta ekranlarda olacak.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"#Esİl'in akıbeti ne olacak? #BarbaroslarAkdenizinKılıcı yeni bölümüyle 24 Mart Perşembe 20.00'de TRT 1'de."
Buna göre dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecektir. Bugün eski bölümü olacak.
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis
Yiğit Özşener : Pietro
Pelin Akil : İsabel
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)
Caner Topçu : İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
Devrim Evin : Antuan
Mehmet Atay : Kılıç Bey
Cemre Gümeli : Meryem
Okan Şenozan : Karabay
Aytek Şayan : Şahbaz
Ümit Çırak : Slyvio
Serpil Özcan : Asiye
Tolga İskit : Cafer
Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
Murat Göçmez : Horozcu
Batuhan Bayar : Niko
Gökay Müftüoğlu : Diego
Nezir Çınarlı : Hayrabay
Eren Demirbaş : Müneccim
Tolga Akkaya : Yareli Hasan
Gökhan Gencebay : Bülbül
Şeyma Peçe : Esther
Ali Murat Altunmeşe : Golem
Dilistan Balcı : Ayşe
Muhammet Çakır : Ebu Muhammed
Yiğitcan Özyiğit : Meczup
Serkan Ergün : Burak Reis