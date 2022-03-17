Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 17 Mart Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar bitti mi, final mi oldu?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor. Fakat dizinin yeni bölümü bugün değil haftaya yayınlanacak.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bugün TRT 1 yayın akışında yer almadı. Bugün TRT 1'de saat 20:00'da "Berat Kandili Özel" programı ekranlarda olacak. Ardından saat 22:00 'da Barbaroslar dizisinin eski bölümü yayınlanacak. Sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre dizinin yeni bölümü bugün yok, yeni bölüm haftaya 24 Mart'ta ekranlarda olacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"#Esİl'in akıbeti ne olacak? #BarbaroslarAkdenizinKılıcı yeni bölümüyle 24 Mart Perşembe 20.00'de TRT 1'de."

Buna göre dizinin yeni bölümü haftaya ekranlara gelecektir. Bugün eski bölümü olacak.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis

Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis

Yiğit Özşener : Pietro

Pelin Akil : İsabel

Yetkin Dikinciler : İshak Reis

İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)

Caner Topçu : İlyas Reis

Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş

Devrim Evin : Antuan

Mehmet Atay : Kılıç Bey

Cemre Gümeli : Meryem

Okan Şenozan : Karabay

Aytek Şayan : Şahbaz

Ümit Çırak : Slyvio

Serpil Özcan : Asiye

Tolga İskit : Cafer

Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk

Murat Göçmez : Horozcu

Batuhan Bayar : Niko

Gökay Müftüoğlu : Diego

Nezir Çınarlı : Hayrabay

Eren Demirbaş : Müneccim

Tolga Akkaya : Yareli Hasan

Gökhan Gencebay : Bülbül

Şeyma Peçe : Esther

Ali Murat Altunmeşe : Golem

Dilistan Balcı : Ayşe

Muhammet Çakır : Ebu Muhammed

Yiğitcan Özyiğit : Meczup

Serkan Ergün : Burak Reis

Haberler.com - Gündem