Bu akşam Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Bugün Barbaros Hayreddin yok mu, ara mı verdi?

TRT 1'in beğenilen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı neden yok? merak etti. Peki, Barbaros Hayreddin dizisi bitti mi, final mi? Barbaros Hayreddin dizisi ara mı verdi? Barbaros Hayreddin dizisi bu hafta yok mu?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Bugün Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yok mu, ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı? TRT1 Yayın Akışı!

BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 10 Şubat 2023 Cuma TRT 1 yayın akışında Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. TRT1'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

10 ŞUBAT 2023 TRT1 YAYIN AKIŞI

20:00 - Ana Haber

21:30 - TRT Haber Ortak Yayını

BARBAROS HAYREDDİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

BARBAROS HAYREDDİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barbaros Hayreddin ve Mia De Luna, Dük Sforza'nın kendilerine kurduğu tuzaktan kurtulmuşlar ve kitabı Derviş babaya ulaştırmayı başarmışlardır. Derviş Baba, Aydın Reis'i iyileştirebilmek için ilacı hazırlamaya başlamıştır. Ayas Paşa, kızının Kemankeş Paşa ile evlenmesine rıza gösterir. Kemankeş Paşa, annesi Halime Hatunla beraber Şukufe Hatunu istemeye gideceklerdir. Seyyare Hatun ve Nazife Hatun'un ambarına baskın yapılır, fıçılardan barut çıkar. İki kardeş Kemankeş Paşa tarafından tutuklanır. Kral Şarlken, Floransa'yı almak için, ordusuyla beraber şehre gelir. Prensin Barbaros Hayreddin tarafından kaçırıldığını öğrenir. Barbaros Hayreddin'in Kral Şarlken' e bir teklifi olacaktır.