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Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı!

Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? 7 Ocak Show TV yayın akışı!
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Sevilen dizi Bahar, izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Ancak, dizinin sıkı takipçileri "Bu akşam Bahar var mı?" ve "Bahar yeni bölüm neden yok?" sorularını sormaya başladı. Yayın akışında dizinin yer almaması, sosyal medyada büyük bir merak uyandırdı.

Son dönemde yüksek reytinglerle dikkat çeken Bahar, yeni bölümlerini her hafta düzenli olarak ekranlara getiriyor. Bu hafta dizinin yayınlanmaması, izleyiciler arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Bu durum, "Bahar neden yayınlanmıyor?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok? Detaylar haberimizde...

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evren'in söylediği yalan, Bahar'ı bir kez daha derinden sarsar. Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras'ı altüst eder ve onu son zamanlarda aldığı kararları sorgulamaya iter. Bu sırada, Seren ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Olayın ailelere sıçramasıyla büyüyen kriz, Aziz Uras ve Seren'i zor bir tercih yapmaya zorlar. Diğer yanda, Çağla'ya kendini affettirmekte kararlı olan Bahar, gözü kapalı her şeye evet diyerek kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumun içinde bulur. Hastanedeki kaos giderek artarken, başhekim Timur, gövde gösterisi yapmak için bir yılbaşı organizasyonu düzenler. Ancak, partide ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur.

Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok?

BU AKŞAM BAHAR VAR MI?

Her salı Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bahar, yılbaşı tatili dolayısıyla bu akşam yayınlanmayacak.

Bu akşam Bahar var mı? Bahar yeni bölüm neden yok?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Lohusa

22:30 Lohusa

00:45 Sandık Kokusu

03:30 Siyah Kalp

05:45 Bahar

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