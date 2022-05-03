Bu akşam Baba var mı, yok mu, neden yok? 3 Mayıs Salı bugün Baba dizisi yok mu, niye yok? Baba dizisi bitti mi, final mi yaptı?

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Bu akşam Baba var mı, yok mu, neden yok? 3 Mayıs Salı bugün Baba yok mu, niye yok? Baba bitti mi, final mi yaptı? Baba neden ara verdi? Baba bu hafta yeni bölümü yok mu, neden yok? Ayrıntılar sizlerle...

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba her hafta Salı Show TV ekranlarına geliyor. Fakat bugün yani 3 Mayıs Salı 2022 tarihinde dizi yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

BABA BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Normalde Salı günleri yayınlanan Baba 3 Mayıs Salı yani bugün Show TV yayın akışında yer almadı. Dizinin bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. Twitter'dan yeni bölümün haftaya olacağı duyurusu yapıldı. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım:

"Keşke o kadar kolay olsa…#Baba yeni bölümüyle 10 Mayıs Salı 20:00'de

@showtv'de! @ayyapim"

Buna göre dizi haftaya 10 Mayıs ekranlara gelecektir.

BABA FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır, dizi final yapmadı veya bitmedi. Sadece 1 hafta ara veriyor.

3 MAYIS 2022 SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Ailecek Şaşkınız

22:30 - Nasipse Adayız

00:30 - Ailecek Şaşkınız

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı (1-)

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı (1-)

Beril Pozam - Sevil Öztürk (1-)

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı (1-)

Özge Yağız - Büşra Saruhanlı Kalkan (1-)

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam (1-)

Bihter Dinçel - Münevver Şahin (1-)

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı (1-)

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı (1-)

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı (1-)

Özge Özacar - Cansu Erim (1-)

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı (1-)

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı (1-)

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı (1-)

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı (1-)

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı (1-)

Macit Koper - Ferit Karaçam (1-)

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı (1-)

Nihan Okutucu - Uğur Birmay (1-)

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü (1-)

Tolga Sala - Kürşat (1-)

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan (1-)

Osman Akça - Burak Aslan (1-)

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı (1-)

Dilara Aksüyek - Elif Paktaş (7-)

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