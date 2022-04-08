Aziz neden yok? Aziz ara mı verdi, neden başlamadı? Aziz, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 5 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Bu akşam Aziz var mı, yok mu, neden yok? 8 Nisan Cuma Aziz yeni bölüm yok mu, neden başlamadı? Aziz bitti mi, final mi yaptı? Aziz ara mı verdi? Aziz yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

AZİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aziz her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

Fakat bugün dizinin yeni bölümü olmayacak. Yeni bölüm haftaya 15 Nisan'da yayınlanacak.

BU AKŞAM AZİZ VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Aziz yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. 8 Nisan Show TV yayın akışında Aziz yer almadı. Aziz yeni bölümüyle haftaya yayınlanacak. Dizi 1 haftalık ara veriyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Bir dik duruşun, nelere bedel olduğunu en iyi sen bilirsin."

#Aziz yeni bölümüyle 15 Nisan Cuma 20.00'de #ShowTV'de

Buna göre Aziz dizisi bugün yeni bölümü olmayacak. Dizi haftaya yayınlanacak.

8 NİSAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 - Sahte Kabadayı

21:45 - Üç Kağıtçı

23:30 - Aziz (Tekrar bölüm)

AZİZ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır dizi final yapmadı veya bitmedi. Dizi sadece 1 hafta ara verdi. Yeni bölüm haftaya yayınlanacak.

AZİZ KONUSU NE?

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

AZİZ OYUNCULARI KİMLER?

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) - Edip Payidar'ın oğlu. Gerçek aşkını ve kendini bularak Hatay'ın yeniden ana vatana katılmasında etkin rol oynar. Efnan ile evlenmiştir.

Dilruba Payidar (Damla Sönmez) - Aziz'in ilk aşkı, Paşazade torunu. Daha sonra Adem Payidar ile evlenmiştir.

Efnan Payidar (Simay Barlas) - Halıcı bir köylü kızı. Hayatının aşkı Aziz ile tanışmış ve onu daima mücadelesinde desteklemiştir. Aziz ile evlenmiştir.

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan) - Payidarların reisi. Adem ve Maksude'nin babası, Aziz'in amcasıdır.

Delege Pierre Martin (Fırat Tanış) - Antakya'da görev yapan Fransız delege. Sinirlidir. Zamanla Efnan'a aşık olacaktır ve Aziz ile birçok konuda husumetleri olacaktır.

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar) - Galip Payidar'ın tek oğlu. Aziz şehri terk edince Dilruba ile nişanlanmış ve sonrasında evlenmiştir.

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