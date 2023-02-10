ATV'nin beğenilen dizisi Ateş Kuşları bugün yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Bu akşam Ateş Kuşları dizisi var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Ateş Kuşları yayınlanmayacak mı, ara mı verdi, haftaya mı? Ateş Kuşları neden yok? merak etti. Peki, Ateş Kuşları dizisi bitti mi, final mi? Ateş Kuşları dizisi ara mı verdi? Ateş Kuşları dizisi bu hafta yok mu, haftaya mı olacak? İşte detaylar...

Ateş Kuşları, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 13 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Benal Tairi'nin üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Ateş Kuşları var mı, yok mu, neden yok? 10 Şubat 2023 Bugün Ateş Kuşları yok mu, ara mı verdi, yeni bölümü haftaya mı? ATV Yayın Akışı!

ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Bugün 10 Şubat 2023 Cuma ATV yayın akışında Ateş Kuşları dizisi yer almadı. Dizi bugün ekranlara gelmeyecek. Bu hafta deprem dolayısıyla birçok kanalda dizi ekrana gelmeyecek. ATV'de deprem bölgesinden anlık gelişmeler aktarılıyor.

10 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

21:00 - Deprem Özel Ortak Yayın

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş Kuşları'nın büyük sınavı

Gülayşe, Çatal'ın inine giriyor

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.

Zıpkın ve Mercan gerçeklerin peşinde!

Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır. Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

Ateş Kuşları'nın büyük sınavı

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır. Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.

Köksüzler yakayı ele mi verecek?

Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?