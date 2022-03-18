Bu akşam Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli var mı, yok mu, neden yok? 18 Mart Cuma Hacı Bayram-ı Veli dizisi yeni bölüm yok mu, ne zaman başlayacak?
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TRT 1'in beğenilen dizisi Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli bugün yayın akışında tam saatinde yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli bu akşam var mı yok mu? Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli neden hala başlamadı, ne zaman başlayacak? merak etti. Peki, Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli bugün yok mu, neden yok? Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli bitti mi, final mi yaptı? Yeni bölümü neden geç başlıyor? İşte detaylar...
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisi. Bu akşam Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli var mı, yok mu, neden yok? 18 Mart Cuma Hacı Bayram-ı Veli dizisi yeni bölüm yok mu, ne zaman başlayacak?
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat bugün dizi yarım saat geç başlayacak.
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli normalde saat 20:00'da başlıyordu. Fakat bugün dizi yarım saat geç başlayacak. Yani Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli yeni bölümü saat 20:30'da ekranlara gelecektir. 18 Mart Cuma 2022 bugün TRT 1'de 19:45 - 20:30 arasında "Türkiye'nin Dev Yapıları '' 1915 Çanakkale Köprüsü''" programı ekranlarda olacak. Bundan dolayı dizi 30 dakika geç başlayacaktır. Dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 30 dakika geç başlayacaktır.
- 19:00 - Ana Haber
- 19:45 - Türkiye'nin Dev Yapıları '' 1915 Çanakkale Köprüsü''
- 20:30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 00:15 - 3'te 3
İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.
Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.
Aklanmak için yol arayan Molla Numan Karaca Halil'i tutan kişinin kim olduğunu görmüştür. Kadı Naibi Molla Numan'ı yakalamanın derdindedir. Bursa'dan gelen kadı kurulan tezgahın farkındadır. Kadı naibinin işlerini zorlaştırır. Gittikçe köşeye sıkışan Şeyh Murat Molla Numan'ı bulmak için Mevlüt bey konağına gider ama umduğunu bulamaz. Somuncu Baba, kurduğu tezgah ile Şeyh Murat'ın Halifesi Kemal ve Tatar'ı kadı karşısına çıkarır. Şeyh Murat'ın oyunları devam etmektedir. Suçu üstlenmesi için Molla Rüstem'i ikna eder. Molla Numan üzerine atılan iftiradan kurtulur.
Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli
Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba
Sena Çakır : Ayşe Hatun
Sude Kızık : Altınçiçek
Atakan Yarımdünya : Abdal Murat
Kemal Başar : Şeyh Murat
Sinan Albayrak : Mevlüt Bey
Ayhan Önem : Sadreddin
Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi
Fırat Topkorur : Molla Rüstem
Zekai Özdemir : Sinan
Derda Yasir Yenal : Emir Buhari
Aydın Sigalı : Molla Fenari
Latif Koru : Yıldırım Bayezid
Cenk Behram Su : Durmuş Efendi