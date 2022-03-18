Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli, Tekden Film imzalı, ilk bölümü 11 Şubat 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği, senaryosunu İsa Yıldız, Fatma Nur Güldalı, Ali Ozan Salkım'ın kaleme aldığı tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisi. Bu akşam Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram-ı Veli var mı, yok mu, neden yok? 18 Mart Cuma Hacı Bayram-ı Veli dizisi yeni bölüm yok mu, ne zaman başlayacak?

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da TRT 1'de yayınlanıyor. Fakat bugün dizi yarım saat geç başlayacak.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli normalde saat 20:00'da başlıyordu. Fakat bugün dizi yarım saat geç başlayacak. Yani Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli yeni bölümü saat 20:30'da ekranlara gelecektir . 18 Mart Cuma 2022 bugün TRT 1'de 19:45 - 20:30 arasında "Türkiye'nin Dev Yapıları '' 1915 Çanakkale Köprüsü''" programı ekranlarda olacak. Bundan dolayı dizi 30 dakika geç başlayacaktır. Dizi bitmedi veya final yapmadı, sadece 30 dakika geç başlayacaktır.

TRT 1 18 MART CUMA YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

19:45 - Türkiye'nin Dev Yapıları '' 1915 Çanakkale Köprüsü''

20:30 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

00:15 - 3'te 3

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ KONUSU NE?

İslam tarihi ve Türk tarihine ışık tutan isimleri, yapımlarıyla hayata geçiren TRT ekranlarında çok yakında Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor. Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinin Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinin devamı niteliğinde olduğu ifade ediliyor. Konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin kim olduğu da araştırılmaya başlandı.

Kültür ve medeniyetin dünyaya tanıtılması bakımından bu tarz yapımların önemli olduğunu vurgulayan Tekden, "Tanıtıldığında ne kadar etkili olduğu, sevildiği ve beğenildiği fark edildi. Bu bakımdan biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu anda setinde olduğunuz Hacı Bayram Veli de 'Aşkın Yolculuğu' serisinin ikinci bölümü. 'Hacı Bayram Veli' dizimiz Yunus Emre gibi 26 bölüm olarak TRT'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aklanmak için yol arayan Molla Numan Karaca Halil'i tutan kişinin kim olduğunu görmüştür. Kadı Naibi Molla Numan'ı yakalamanın derdindedir. Bursa'dan gelen kadı kurulan tezgahın farkındadır. Kadı naibinin işlerini zorlaştırır. Gittikçe köşeye sıkışan Şeyh Murat Molla Numan'ı bulmak için Mevlüt bey konağına gider ama umduğunu bulamaz. Somuncu Baba, kurduğu tezgah ile Şeyh Murat'ın Halifesi Kemal ve Tatar'ı kadı karşısına çıkarır. Şeyh Murat'ın oyunları devam etmektedir. Suçu üstlenmesi için Molla Rüstem'i ikna eder. Molla Numan üzerine atılan iftiradan kurtulur.

AŞKIN YOLCULUĞU HACI BAYRAM-I VELİ OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç : Molla Numan/Hacı Bayram-ı Veli

Hüseyin Soysalan : Somuncu Baba

Sena Çakır : Ayşe Hatun

Sude Kızık : Altınçiçek

Atakan Yarımdünya : Abdal Murat

Kemal Başar : Şeyh Murat

Sinan Albayrak : Mevlüt Bey

Ayhan Önem : Sadreddin

Hüseyin Baylan : Tahsin Efendi

Fırat Topkorur : Molla Rüstem

Zekai Özdemir : Sinan

Derda Yasir Yenal : Emir Buhari

Aydın Sigalı : Molla Fenari

Latif Koru : Yıldırım Bayezid

Cenk Behram Su : Durmuş Efendi

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